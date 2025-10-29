Рейтинг@Mail.ru
В Италии резко выросли расходы на газ после сокращения закупок у России - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 29.10.2025 (обновлено: 12:14 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/gaz-2051370321.html
В Италии резко выросли расходы на газ после сокращения закупок у России
В Италии резко выросли расходы на газ после сокращения закупок у России - РИА Новости, 29.10.2025
В Италии резко выросли расходы на газ после сокращения закупок у России
Расходы Италии на импорт углеводородов выросли на треть после сокращения закупок у России, следует из анализа РИА Новости данных министерств и статслужбы... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T06:09:00+03:00
2025-10-29T12:14:00+03:00
в мире
италия
россия
сша
джорджа мелони
евросоюз
еврокомиссия
европейский центральный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839395219_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_6215e01eabd1d304a13fb54556eb425b.jpg
https://ria.ru/20251028/bednost-2051077910.html
https://ria.ru/20251026/promyshlennost-2050651804.html
https://ria.ru/20251024/tramp-2050284245.html
италия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839395219_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_869d180c0d5e2cdba2721a1629dc6111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, россия, сша, джорджа мелони, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, марио драги, кирилл дмитриев
В мире, Италия, Россия, США, Джорджа Мелони, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Марио Драги, Кирилл Дмитриев

В Италии резко выросли расходы на газ после сокращения закупок у России

© AP Photo / Michael SohnТерминал СПГ
Терминал СПГ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Терминал СПГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Расходы Италии на импорт углеводородов выросли на треть после сокращения закупок у России, следует из анализа РИА Новости данных министерств и статслужбы страны.
В октябре 2022-го первой в истории Италии женщиной-премьером стала Джорджа Мелони. Одним из приоритетов ее предвыборной программы был выход страны из "драмы энергетического кризиса", а также диверсификация поставок сырья. Однако политик не смогла выполнить ни одного из обещаний.
Италия - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие
Вчера, 04:44
Так, в январе — августе этого года расходы Италии на импорт углеводородов увеличились на 31,4 процента по сравнению с цифрами трехлетней давности и достигли 38,5 миллиарда евро.
Основная причина — сокращение импорта российского газа. Если в 2021-м этот показатель составлял 41 процент, то в сентябре 2025-го он снизился до менее чем двух процентов. Сейчас большую часть потребностей в этом ресурсе страна покрывает за счет СПГ из США, Катара и стран Северной Африки.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Итальянская промышленность рухнула за три года правления Мелони
26 октября, 07:06
Помимо прочего, сокращение закупок у России привело к резкому увеличению тарифов в Италии. По состоянию на июнь стоимость электричества для местных домохозяйств достигла 32,9 евроцента за киловатт-час, что выше уровня в 23,6 евроцента, зафиксированного в конце 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию остаются выше докризисного уровня.

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как отметил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ узнали о давлении Трампа и Рютте на премьера Италии
24 октября, 10:30
 
В миреИталияРоссияСШАДжорджа МелониЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банкМарио ДрагиКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала