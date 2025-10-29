В Италии резко выросли расходы на газ после сокращения закупок у России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Расходы Италии на импорт углеводородов выросли на треть после сокращения закупок у России, следует из анализа РИА Новости данных министерств и статслужбы страны.

В октябре 2022-го первой в истории Италии женщиной-премьером стала Джорджа Мелони. Одним из приоритетов ее предвыборной программы был выход страны из "драмы энергетического кризиса", а также диверсификация поставок сырья. Однако политик не смогла выполнить ни одного из обещаний.

Так, в январе — августе этого года расходы Италии на импорт углеводородов увеличились на 31,4 процента по сравнению с цифрами трехлетней давности и достигли 38,5 миллиарда евро.

Основная причина — сокращение импорта российского газа. Если в 2021-м этот показатель составлял 41 процент, то в сентябре 2025-го он снизился до менее чем двух процентов. Сейчас большую часть потребностей в этом ресурсе страна покрывает за счет СПГ из США, Катара и стран Северной Африки.

Помимо прочего, сокращение закупок у России привело к резкому увеличению тарифов в Италии. По состоянию на июнь стоимость электричества для местных домохозяйств достигла 32,9 евроцента за киловатт-час, что выше уровня в 23,6 евроцента, зафиксированного в конце 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию остаются выше докризисного уровня.

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.