Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов
Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов
Форум "Диалог о фейках 3.0", стартовавший в Москве в среду, собрал представителей всех континентов из более чем 80 стран, сообщил гендиректор АНО "Диалог",... РИА Новости, 29.10.2025
москва
юнеско
оон
москва
москва, юнеско, оон
Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей из более 80 стран