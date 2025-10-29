Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов

"У нас на форуме представлены все континенты. Сегодня здесь присутствуют представители более чем 80 стран", - сказал Табак на форуме "Диалог о фейках 3.0".

"У нас в этом году уже три официальных языка форума - русский, английский и испанский. Мы планируем расширять это языковое присутствие на форуме с каждым годом для того, чтобы все больше и больше границы стирались между нами", - добавил Табак.