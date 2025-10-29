Рейтинг@Mail.ru
Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов - РИА Новости, 29.10.2025
15:23 29.10.2025
Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов
Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов
Форум "Диалог о фейках 3.0", стартовавший в Москве в среду, собрал представителей всех континентов из более чем 80 стран, сообщил гендиректор АНО "Диалог",... РИА Новости, 29.10.2025
2025
москва, юнеско, оон
Москва, ЮНЕСКО, ООН
Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей всех континентов

Форум "Диалог о фейках 3.0" собрал представителей из более 80 стран

Микрофоны на пресс-конференции
Микрофоны на пресс-конференции
© Fotolia / wellphoto
Микрофоны на пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Форум "Диалог о фейках 3.0", стартовавший в Москве в среду, собрал представителей всех континентов из более чем 80 стран, сообщил гендиректор АНО "Диалог", президент международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак.
"У нас на форуме представлены все континенты. Сегодня здесь присутствуют представители более чем 80 стран", - сказал Табак на форуме "Диалог о фейках 3.0".
Он также отметил, что форум проводится под эгидой ЮНЕСКО и ООН.
"У нас в этом году уже три официальных языка форума - русский, английский и испанский. Мы планируем расширять это языковое присутствие на форуме с каждым годом для того, чтобы все больше и больше границы стирались между нами", - добавил Табак.
