ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму - РИА Новости, 29.10.2025
19:12 29.10.2025
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму - РИА Новости, 29.10.2025
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство. РИА Новости, 29.10.2025
республика крым, россия, новосибирская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром нефть, происшествия
Республика Крым, Россия, Новосибирская область, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Газпром нефть, Происшествия
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму

ФАС выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство.
"Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля", - говорится в сообщении.
Кроме того, территориальные органы ФАС выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" исполнили предупреждения службы. Еще одно предупреждение находится в стадии исполнения.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ФАС выдала предупреждение "Газпром нефти" за ограничение отпуска топлива
24 октября, 09:02
 
Республика КрымРоссияНовосибирская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Газпром нефтьПроисшествия
 
 
