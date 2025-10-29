https://ria.ru/20251029/fas-2051631898.html
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму - РИА Новости, 29.10.2025
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму, возбуждено дело, сообщило ведомство. РИА Новости, 29.10.2025
