ЕС охвачен военной лихорадкой, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. ЕС охвачен военной лихорадкой и готовится к войне, поэтому хочет отправить на Украину почти 200 миллиардов евро на вооружение и функционирование государства, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.