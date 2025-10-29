Рейтинг@Mail.ru
ЕС охвачен военной лихорадкой, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.10.2025
13:06 29.10.2025
ЕС охвачен военной лихорадкой, заявил Сийярто
в мире
украина
венгрия
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
украина
венгрия
брюссель
ЕС охвачен военной лихорадкой, заявил Сийярто

Сийярто заявил о желании ЕС отправить на Украину 200 млрд евро

БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. ЕС охвачен военной лихорадкой и готовится к войне, поэтому хочет отправить на Украину почти 200 миллиардов евро на вооружение и функционирование государства, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Евросоюз, Брюссель действительно охвачены военной лихорадкой, это не вопрос. Поэтому, когда речь идёт о мобилизации 60 миллиардов евро из средств европейского народа на вооружение украинской армии или об отправке 130 миллиардов евро на Украину в течение следующих двух лет только для того, чтобы украинское государство функционировало, это трудно назвать чем-то иным, кроме подготовки к войне", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр раскритиковал манеру Украины не просить, а требовать у Европы денег, и заявил, что? пока у власти в Венгрии национально ориентированное правительство, венгерские солдаты, оружие и деньги не будут отправлены Киеву.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже давно не может считаться суверенной страной, потому что ее содержит Запад.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
26 октября, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
