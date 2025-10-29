ЕС охвачен военной лихорадкой, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. ЕС охвачен военной лихорадкой и готовится к войне, поэтому хочет отправить на Украину почти 200 миллиардов евро на вооружение и функционирование государства, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Евросоюз, Брюссель действительно охвачены военной лихорадкой, это не вопрос. Поэтому, когда речь идёт о мобилизации 60 миллиардов евро из средств европейского народа на вооружение украинской армии или об отправке 130 миллиардов евро на Украину в течение следующих двух лет только для того, чтобы украинское государство функционировало, это трудно назвать чем-то иным, кроме подготовки к войне", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже давно не может считаться суверенной страной, потому что ее содержит Запад.
