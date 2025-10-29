МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Европейские лидеры действуют под влиянием англосаксонских медиа, вопреки собственным интересам, превращая Европу во врага самой себе, заявил на конференции бывший член Сената Испании (1989-2011) и президент Латино-Американского комитета Сената (1996-2008) Луис Мануэль Фрага.

Фрага напомнил, что уход европейских компаний с российского рынка не лишил Россию инвестиций, а лишь открыл возможности для азиатских и ближневосточных партнёров. В результате, отметил он, Европа теряет позиции и рынки, ослабляя собственную экономику.