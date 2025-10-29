Рейтинг@Mail.ru
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/evropa-2051490892.html
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании - РИА Новости, 29.10.2025
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании
Европейские лидеры действуют под влиянием англосаксонских медиа, вопреки собственным интересам, превращая Европу во врага самой себе, заявил на конференции... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:07:00+03:00
2025-10-29T14:07:00+03:00
в мире
европа
россия
испания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
https://ria.ru/20251008/energoresursy-2046919999.html
https://ria.ru/20251012/nenavist-2047796918.html
европа
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, испания, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Испания, Евросоюз
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании

Фрага: Европа противоречит своим интересам под влиянием англосаксонских медиа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Европейские лидеры действуют под влиянием англосаксонских медиа, вопреки собственным интересам, превращая Европу во врага самой себе, заявил на конференции бывший член Сената Испании (1989-2011) и президент Латино-Американского комитета Сената (1996-2008) Луис Мануэль Фрага.
"Сегодня Европа стала врагом самой себе. Европейские лидеры находятся под влиянием англосаксонских медиа - тех самых, которые выступают против России, против сотрудничества Европы с Россией, а значит, и против самой Европы", - сказал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
8 октября, 08:00
По его словам, Лондон, несмотря на выход из Европейского союза, продолжает оказывать влияние на принятие решений в Брюсселе, формируя антироссийскую повестку, которая вредит прежде всего самой Европе.
Фрага обратил внимание, что антироссийские меры, введённые европейскими странами, оборачиваются экономическими потерями для самих государств Евросоюза. Отказ от импорта российских нефти и газа вынудил Европу закупать эти товары у США, Катара и ОАЭ по более высоким ценам, что увеличило нагрузку на промышленность и домохозяйства.
Не менее ущербной он назвал визовую политику ЕС. По его словам, ограничения на выдачу виз гражданам России и Белоруссии является иррациональной идеей, ведь "российский и белорусский туризм - это туризм высокого уровня, гораздо качественнее британского".
Фрага напомнил, что уход европейских компаний с российского рынка не лишил Россию инвестиций, а лишь открыл возможности для азиатских и ближневосточных партнёров. В результате, отметил он, Европа теряет позиции и рынки, ослабляя собственную экономику.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Ушаков рассказал о сплоченной ненависти европейцев к России
12 октября, 12:58
 
В миреЕвропаРоссияИспанияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала