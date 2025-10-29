https://ria.ru/20251029/evropa-2051490892.html
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании - РИА Новости, 29.10.2025
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании
Европейские лидеры действуют под влиянием англосаксонских медиа, вопреки собственным интересам, превращая Европу во врага самой себе, заявил на конференции... РИА Новости, 29.10.2025
Европа действует против собственных интересов, заявили в Испании
Фрага: Европа противоречит своим интересам под влиянием англосаксонских медиа
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Европейские лидеры действуют под влиянием англосаксонских медиа, вопреки собственным интересам, превращая Европу во врага самой себе, заявил на конференции бывший член Сената Испании (1989-2011) и президент Латино-Американского комитета Сената (1996-2008) Луис Мануэль Фрага.
"Сегодня Европа
стала врагом самой себе. Европейские лидеры находятся под влиянием англосаксонских медиа - тех самых, которые выступают против России
, против сотрудничества Европы с Россией, а значит, и против самой Европы", - сказал он.
По его словам, Лондон
, несмотря на выход из Европейского союза, продолжает оказывать влияние на принятие решений в Брюсселе
, формируя антироссийскую повестку, которая вредит прежде всего самой Европе.
Фрага обратил внимание, что антироссийские меры, введённые европейскими странами, оборачиваются экономическими потерями для самих государств Евросоюза. Отказ от импорта российских нефти и газа вынудил Европу закупать эти товары у США
, Катара
и ОАЭ
по более высоким ценам, что увеличило нагрузку на промышленность и домохозяйства.
Не менее ущербной он назвал визовую политику ЕС
. По его словам, ограничения на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
является иррациональной идеей, ведь "российский и белорусский туризм - это туризм высокого уровня, гораздо качественнее британского".
Фрага напомнил, что уход европейских компаний с российского рынка не лишил Россию инвестиций, а лишь открыл возможности для азиатских и ближневосточных партнёров. В результате, отметил он, Европа теряет позиции и рынки, ослабляя собственную экономику.