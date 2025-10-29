Рейтинг@Mail.ru
Европа движется к саморазрушению, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2025
10:53 29.10.2025
Европа движется к саморазрушению, заявила Захарова
Европа движется к саморазрушению, что сегодня очевидно как никогда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, европа, мария захарова
В мире, Европа, Мария Захарова
Европа движется к саморазрушению, заявила Захарова

Захарова: путь Европы к саморазрушению сегодня очевиден

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европа движется к саморазрушению, что сегодня очевидно как никогда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если еще какое-то время назад не было подтверждений, когда говорили о том, что Европу подталкивают к пути саморазрушения, в том числе путем столкновения её с азиатскими соседями или соседями по Евразии, возможно, кто-то сказал бы, что это не очевидно. На сегодняшний день очевиднее уже некуда", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, об упадке Европы говорят колоссальные военные бюджеты и милитаризация на фоне обнищания западноевропейских экономик, утрата культурных ориентиров, потеря опоры на собственную историю, чудовищный миграционный кризис.
Лавров о приготовлениях Европы к большой войне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Европа не скрывает подготовку к новой большой войне, заявил Лавров
