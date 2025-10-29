Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
Бюджет Ярославской области социально ориентирован, заявил Евраев
22:22 29.10.2025
Бюджет Ярославской области социально ориентирован, заявил Евраев
Бюджет Ярославской области социально ориентирован и направлен на развитие региона, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 29.10.2025
ярославская область
михаил евраев
ярославль
ярославская область
ярославль
ярославская область, михаил евраев, ярославль
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль
Бюджет Ярославской области социально ориентирован, заявил Евраев

Евраев: бюджет Ярославской области социально ориентирован

Центр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Бюджет Ярославской области социально ориентирован и направлен на развитие региона, заявил губернатор Михаил Евраев.
Проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" в среду рассматривался на заседании правительства региона, которое провел Евраев.
Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, подчеркнул, что в структуре доходов наблюдаются позитивные изменения. Впервые поступления по налогу на доходы физических лиц существенно превысили налог на прибыль организаций, отметил он.
"Эта тенденция свидетельствует о стабильности доходов населения и развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Бюджет Ярославской области полностью сбалансирован, социально ориентирован и направлен на перспективное развитие региона. Все это создает основу для устойчивого развития в непростых экономических условиях", - подчеркнул Евраев.
По его словам, доходы областного бюджета ежегодно увеличиваются: в 2026 году они запланированы в объеме 151,5 миллиарда рублей, в 2027-м – 153 миллиарда рублей, в 2028-м – 163,2 миллиарда рублей. Основу составляют налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций, акцизы. Кроме того, в 2026 году предусмотрено поступление 23,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и 187,2 миллиона рублей – от Фонда развития территорий.
Расходы областного бюджета, согласно законопроекту, в 2026 году составят 151,9 миллиарда рублей.
"Направляем 73,7 миллиарда рублей на социальную сферу, что составляет около половины всех расходов. Особое внимание уделяем поддержке граждан – с 1 января все выплаты и льготы по региональному Социальному кодексу, как это делаем ежегодно, будут проиндексированы на 5,1%. Дорожный фонд региона увеличен до 19,9 миллиарда рублей против 17 миллиардов в прошлом году. Это позволит отремонтировать больше дорог и реализовать новые проекты", - сообщил глава региона.
Евраев отметил, что поступления из федерального бюджета будут направлены на стратегически важные для региона проекты. Среди приоритетных – строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Отдельно из федеральных средств будет профинансировано и строительство ключевой для региона трассы М8. Стоимость только этого федерального проекта превышает 40 миллиардов рублей.
"Бюджет сохраняет баланс между социальными обязательствами и развитием инфраструктуры. Мы продолжаем программу обновления коммунальных сетей, борьбы с аварийностью, развиваем технопарки и готовим инфраструктурные площадки для привлечения новых инвесторов. Все это создает основу для устойчивого развития региона в непростых экономических условиях", - заключил Евраев.
 
