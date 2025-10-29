Бюджет Ярославской области социально ориентирован, заявил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Бюджет Ярославской области социально ориентирован и направлен на развитие региона, заявил губернатор Михаил Евраев.

Проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" в среду рассматривался на заседании правительства региона, которое провел Евраев

Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, подчеркнул, что в структуре доходов наблюдаются позитивные изменения. Впервые поступления по налогу на доходы физических лиц существенно превысили налог на прибыль организаций, отметил он.

"Эта тенденция свидетельствует о стабильности доходов населения и развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Бюджет Ярославской области полностью сбалансирован, социально ориентирован и направлен на перспективное развитие региона. Все это создает основу для устойчивого развития в непростых экономических условиях", - подчеркнул Евраев.

По его словам, доходы областного бюджета ежегодно увеличиваются: в 2026 году они запланированы в объеме 151,5 миллиарда рублей, в 2027-м – 153 миллиарда рублей, в 2028-м – 163,2 миллиарда рублей. Основу составляют налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций, акцизы. Кроме того, в 2026 году предусмотрено поступление 23,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и 187,2 миллиона рублей – от Фонда развития территорий.

Расходы областного бюджета, согласно законопроекту, в 2026 году составят 151,9 миллиарда рублей.

"Направляем 73,7 миллиарда рублей на социальную сферу, что составляет около половины всех расходов. Особое внимание уделяем поддержке граждан – с 1 января все выплаты и льготы по региональному Социальному кодексу, как это делаем ежегодно, будут проиндексированы на 5,1%. Дорожный фонд региона увеличен до 19,9 миллиарда рублей против 17 миллиардов в прошлом году. Это позволит отремонтировать больше дорог и реализовать новые проекты", - сообщил глава региона.

Евраев отметил, что поступления из федерального бюджета будут направлены на стратегически важные для региона проекты. Среди приоритетных – строительство третьего моста через Волгу в Ярославле . Отдельно из федеральных средств будет профинансировано и строительство ключевой для региона трассы М8. Стоимость только этого федерального проекта превышает 40 миллиардов рублей.