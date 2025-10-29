Рейтинг@Mail.ru
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 29.10.2025 (обновлено: 23:52 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/es-2051670314.html
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане - РИА Новости, 29.10.2025
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане
Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который сумел попасть в Сеуту, испанский анклав в северной Африке, перелетев границу с Марокко на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:30:00+03:00
2025-10-29T23:52:00+03:00
в мире
сеута
испания
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_d129133a2cdf3afe4144e634b134bfc5.jpg
https://ria.ru/20250220/avstralija-2000473710.html
сеута
испания
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_248:0:2915:2000_1920x0_80_0_0_a92c366b7ff103fad02b573965815af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сеута, испания, африка
В мире, Сеута, Испания, Африка
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане

EFE: в Испании задержали перелетевшего границу с Марокко на параплане мигранта

© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который сумел попасть в Сеуту, испанский анклав в северной Африке, перелетев границу с Марокко на параплане, сообщает новостное агентство EFE со ссылкой на источники.
"Гражданская гвардия Испании в среду задержала молодого мигранта, которому удалось добраться до Сеуты на параплане, совершив полет в день с сильным ветром и дождем", - пишет агентство.
По его данным, пограничные патрули, контролирующие сухопутный участок границы длиной 8,2 километра, заметили летящего человека и сопровождали его с земли до момента приземления. После приземления мужчина был немедленно задержан сотрудниками гражданской гвардии.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние недели. Третьего октября другой человек также пересек границу на параплане, однако тогда задержать нарушителя не удалось. Он направился в центр временного размещения мигрантов в Сеуте, оставив параплан в горной местности.
Сеута, наряду с Мелильей, является одной из двух испанских территорий в северной Африке, куда регулярно пытаются попасть мигранты из Марокко и других стран региона.
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Политолог отреагировал на ситуацию с беженцами в Австралии
20 февраля, 09:41
 
В миреСеутаИспанияАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала