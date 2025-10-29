В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане

МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который сумел попасть в Сеуту, испанский анклав в северной Африке, перелетев границу с Марокко на параплане, сообщает новостное агентство EFE со ссылкой на источники.

По его данным, пограничные патрули, контролирующие сухопутный участок границы длиной 8,2 километра, заметили летящего человека и сопровождали его с земли до момента приземления. После приземления мужчина был немедленно задержан сотрудниками гражданской гвардии.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние недели. Третьего октября другой человек также пересек границу на параплане, однако тогда задержать нарушителя не удалось. Он направился в центр временного размещения мигрантов в Сеуте, оставив параплан в горной местности.