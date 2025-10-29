https://ria.ru/20251029/es-2051670314.html
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане - РИА Новости, 29.10.2025
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане
Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который сумел попасть в Сеуту, испанский анклав в северной Африке, перелетев границу с Марокко на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:30:00+03:00
2025-10-29T19:30:00+03:00
2025-10-29T23:52:00+03:00
в мире
сеута
испания
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_d129133a2cdf3afe4144e634b134bfc5.jpg
https://ria.ru/20250220/avstralija-2000473710.html
сеута
испания
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_248:0:2915:2000_1920x0_80_0_0_a92c366b7ff103fad02b573965815af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеута, испания, африка
В мире, Сеута, Испания, Африка
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане
EFE: в Испании задержали перелетевшего границу с Марокко на параплане мигранта
МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала молодого человека, который сумел попасть в Сеуту, испанский анклав в северной Африке, перелетев границу с Марокко на параплане, сообщает новостное агентство EFE со ссылкой на источники.
"Гражданская гвардия Испании
в среду задержала молодого мигранта, которому удалось добраться до Сеуты
на параплане, совершив полет в день с сильным ветром и дождем", - пишет агентство.
По его данным, пограничные патрули, контролирующие сухопутный участок границы длиной 8,2 километра, заметили летящего человека и сопровождали его с земли до момента приземления. После приземления мужчина был немедленно задержан сотрудниками гражданской гвардии.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние недели. Третьего октября другой человек также пересек границу на параплане, однако тогда задержать нарушителя не удалось. Он направился в центр временного размещения мигрантов в Сеуте, оставив параплан в горной местности.
Сеута, наряду с Мелильей
, является одной из двух испанских территорий в северной Африке
, куда регулярно пытаются попасть мигранты из Марокко
и других стран региона.