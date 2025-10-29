Королеву Дании во время визита в Латвию обучали обращению с винтовкой

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Королеву Дании Мэри во время визита в латвийскую школу обучали обращению с винтовкой, сообщает телерадиокомпания DR.
Согласно публикации на сайте датского королевского дома, Мэри и Фредерик X прибыли в Латвию 28 октября с двухдневным государственным визитом. Во второй день они посетили школу в городе Адажи и приняли участие в обучении национальной обороне. После этого они посетили военную базу Адажи и расположенный поблизости датский военный лагерь "Вальдемар".
"Во время визита королевской четы в Латвию королеве Мэри дали в руки винтовку. Королеве объяснили, как использовать винтовку", - говорится в материале DR.
На видео, опубликованном телерадиокомпанией, видно, как женщина в камуфляжной форме вручает королеве винтовку и поясняет, как ее правильно держать, отмечая, например, что лучше направлять оружие в землю, а не в стоящих рядом журналистов. Рядом с Мэри стоит ее супруг, король Фредерик X, и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Как отмечает DR, латвийских школьников в обязательном порядке учат обращаться с оружием.