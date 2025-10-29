МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак препятствует дипломатическому урегулированию украинского конфликта, пишет издание American Conservative.
Как отмечает издание, Ермак использует "огромное влияние" в правительстве Зеленского для контроля потока информации между киевскими властями и западными странами о ходе украинского конфликта, а также для продвижения жесткой переговорной позиции, которые многие аналитики считают контрпродуктивной. American Conservative пишет, что сильное влияние Ермака на Зеленского вызывает более широкие опасения, выходящие за рамки украинского конфликта.
"Несмотря на все успехи Ермака в обеспечении поддержки Запада, его махинации, видимо, снизили вероятность любого будущего дипломатического урегулирования с Россией. А без мирного урегулирования Украина вряд ли сохранится как суверенное и демократическое, пусть и усеченное, государство", - говорится в материале газеты.
Автор статьи отмечает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы "время от времени направлять свое недовольство" в том числе и в отношении Ермака.
В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев. Ранее он также заявлял, что Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу.
