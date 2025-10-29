Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии предупредили о рисках из-за применения Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 29.10.2025
В Норвегии предупредили о рисках из-за применения Tomahawk Украине
В Норвегии предупредили о рисках из-за применения Tomahawk Украине

Профессор Дизен: поставка Украине ракет Tomahawk изменит характер прокси-войны

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 29 окт – РИА Новости. Поставка Украине ракет Tomahawk коренным образом изменит характер "прокси-войны" на Украине, так как они будут управляться американскими инструкторами, их применение на Украине стало бы прямой атакой США на РФ, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на Россию. Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки, что создает рик начала ядерного конфликта. Поставки Tomahawk коренным образом изменят характер "прокси-войны" на Украине", - сказал Дизен.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России
05:21
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАГленн ДизенДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
