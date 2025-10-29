Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае силовики задержали бывшего депутата
22:11 29.10.2025 (обновлено: 22:12 29.10.2025)
В Пермском крае силовики задержали бывшего депутата
Общественник, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев задержан силовиками, сообщил РИА Новости адвокат Иван Хозяйкин. РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, пермский край, россия
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Общественник, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев задержан силовиками, сообщил РИА Новости адвокат Иван Хозяйкин.
"Задержание (Окунева - ред.) было, по самой ситуации пока не комментирую", - сказал он.
Ряд местных СМИ указывает, что Окуневу инкриминируется часть 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета").
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма
24 сентября 2024, 08:30
 
ПроисшествияПермский крайРоссия
 
 
