https://ria.ru/20251029/eks-deputat-2051658532.html
В Пермском крае силовики задержали бывшего депутата
В Пермском крае силовики задержали бывшего депутата - РИА Новости, 29.10.2025
В Пермском крае силовики задержали бывшего депутата
Общественник, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев задержан силовиками, сообщил РИА Новости адвокат Иван Хозяйкин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:11:00+03:00
2025-10-29T22:11:00+03:00
2025-10-29T22:12:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
В Пермском крае силовики задержали бывшего депутата
В Пермском крае задержан экс-депутат Заксобрания Окунев за призывы к терроризму