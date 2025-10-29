https://ria.ru/20251029/dzerzhinsk-2051595218.html
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 29.10.2025
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО
Сотрудники полиции проводят проверку информации об осквернении могил участников специальной военной операции на кладбище в Дзержинске, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:52:00+03:00
2025-10-29T17:52:00+03:00
2025-10-29T17:52:00+03:00
происшествия
дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дзержинск (донецкая область), нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО
Полиция проверяет информацию об осквернении могил участников СВО в Дзержинске