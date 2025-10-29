Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 29.10.2025
17:52 29.10.2025
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 29.10.2025
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО
Сотрудники полиции проводят проверку информации об осквернении могил участников специальной военной операции на кладбище в Дзержинске, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
2025
Новости
происшествия, дзержинск (донецкая область), нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дзержинске проверяют информацию об осквернении могил участников СВО

Полиция проверяет информацию об осквернении могил участников СВО в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку информации об осквернении могил участников специальной военной операции на кладбище в Дзержинске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по Нижегородской области.
Ранее местные Telegram-каналы опубликовали видео с кладбища в Дзержинске, где неизвестные разгромили могилы участников СВО, повалив надгробия. Утверждается, что пострадали не менее шести захоронений.
"Сотрудники полиции проверяют появившуюся в сети интернет информацию о повреждении мест захоронения в Дзержинске. Заявлений и обращений от граждан в ОВД не поступало", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
Происшествия
 
 
