https://ria.ru/20251029/dyupon-enyan-2051391908.html
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 29.10.2025
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины
План Еврокомиссии по финансированию Украины подорвет французский бюджетный суверенитет, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:09:00+03:00
2025-10-29T10:09:00+03:00
2025-10-29T10:09:00+03:00
в мире
украина
франция
киев
дмитрий песков
николя дюпон-эньян
еврокомиссия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
https://ria.ru/20251029/kaliningrad-2051383500.html
https://ria.ru/20251029/bloomberg-2051381232.html
украина
франция
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, киев, дмитрий песков, николя дюпон-эньян, еврокомиссия, politico, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Киев, Дмитрий Песков, Николя Дюпон-Эньян, Еврокомиссия, Politico, Евросоюз
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины
Дюпон-Эньян: план ЕК по финансированию Украины ударит по Франции