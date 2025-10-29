Рейтинг@Mail.ru
10:09 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/dyupon-enyan-2051391908.html
"Окончательно уничтожит". Во Франции забили тревогу из-за Украины

Дюпон-Эньян: план ЕК по финансированию Украины ударит по Франции

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. План Еврокомиссии по финансированию Украины подорвет французский бюджетный суверенитет, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
"Как я и предсказывал еще в 2022 году, конфликт на Украине стал предлогом для необратимой федерализации Европейского союза под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби. Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет", — написал он.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Объявление войны". На Западе сделали заявление о блокаде Калининграда
09:25
Газета Politico в понедельник сообщила, что ЕК предложит странам ЕС взять совместные долги на десятки миллиардов евро для удержания Киева "на плаву".
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе еще долго придется содержать киевский режим.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"У России есть план". СМИ сообщили Украине плохие новости
09:09
 
В миреУкраинаФранцияКиевДмитрий ПесковНиколя Дюпон-ЭньянЕврокомиссияPoliticoЕвросоюз
 
 
