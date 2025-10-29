Водитель, сбивший трех девочек в Ревде, извинился в суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Водитель, сбивший трех девочек в Ревде Свердловской области, извинился в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

"Кто-то из представителей прессы спросил вас, хотите ли вы принести извинения перед потерпевшими?" – спросила адвокат у своего подзащитного.

Мужчина что-то тихо ответил. "Кого их нет? Девочек нет, мамы и папы остались... Вы все-таки хотели бы принести извинения?"– продолжила защитник.

После этого фигурант кивнул, а адвокат заключила: "Мой подзащитный виновен, и сам он этого не отрицает".

После оглашения материалов дела судья спросила фигуранта: "Есть ли вам что сказать?" Он ответил: "Что я должен сказать? Я считаю себя виноватым".

На вопрос прокурора и судьи, согласен ли фигурант, чтобы его заключили под стражу, тот также ответил утвердительно.

Прокурор на заседании сообщил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины "найдены алкоголь и наркотики".

Фигурант спрятался от камер СМИ под капюшоном свитера, на вопросы журналистов не отвечал. Судье же он рассказал, что у него есть ребенок 14 лет.

Ранее уралец уже управлял автомобилем в состоянии опьянения – соответствующие протоколы судья приложил к делу.

В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил троих девочек, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.

В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых , погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.

По последним данным областного минздрава, пострадавшую девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург . Состояние девочки остается стабильно тяжелым.