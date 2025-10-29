https://ria.ru/20251029/dron-2051380425.html
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
Украинский дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферополе, возник пожар, пострадавших нет, сообщил в канале Мах глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:03:00+03:00
2025-10-29T09:03:00+03:00
2025-10-29T09:44:00+03:00
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
В Симферопольском районе возник пожар после атаки беспилотника на емкость с ГСМ