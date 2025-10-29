Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
09:03 29.10.2025 (обновлено: 09:44 29.10.2025)
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
Украинский дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферополе, возник пожар, пострадавших нет, сообщил в канале Мах глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:03:00+03:00
2025-10-29T09:44:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
симферополь
симферополь
2025
происшествия, вооруженные силы украины, симферополь
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Симферополь
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе

В Симферопольском районе возник пожар после атаки беспилотника на емкость с ГСМ

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферополе, возник пожар, пострадавших нет, сообщил в канале Мах глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте", - написал Аксенов.
Глава региона просил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
