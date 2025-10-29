Рейтинг@Mail.ru
Американская конгрессвуман Луна оценила встречу с Дмитриевым
29.10.2025
22:23 29.10.2025
Американская конгрессвуман Луна оценила встречу с Дмитриевым
Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что ее встреча с главой РФПИ, спецпредставителем РИА Новости, 29.10.2025
Американская конгрессвуман Луна: встреча с Дмитриевым прошла продуктивно

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что ее встреча с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно и стороны нашли общие точки соприкосновения.
"В эти выходные я встретилась со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению войны на Украине. Несмотря на разочарование ястребов войны в конгрессе и бюрократов Евросоюза, наживающихся на хаосе, наши переговоры были продуктивными. Мы нашли точки соприкосновения, основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении", - сообщила она на запрос агентства.

Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ
4 апреля, 03:40
Дмитриев встретился с несколькими американскими сенаторами, пишут СМИ
4 апреля, 03:40
 
