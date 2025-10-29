Американская конгрессвуман Луна оценила встречу с Дмитриевым

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что ее встреча с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно и стороны нашли общие точки соприкосновения.
"В эти выходные я встретилась со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению войны на Украине. Несмотря на разочарование ястребов войны в конгрессе и бюрократов Евросоюза, наживающихся на хаосе, наши переговоры были продуктивными. Мы нашли точки соприкосновения, основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении", - сообщила она на запрос агентства.