Российская экономика не является изолированной, заявил Дмитриев

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экономика России не изолирована от остального мира, она активно торгует со своими партнерами, а по ряду экономических показателей обгоняет ЕС и Великобританию, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

« "Существует множество ложных представлений о России . Одно из них заключается в том, что Россия каким-то образом изолирована. У нас товарооборот с Китаем составил 245 миллиардов долларов, что выше, чем когда-либо прежде. Товарооборот с Индией составил 69 миллиардов долларов, что на 33% больше, чем годом ранее, что также является историческим максимумом. Так что Россия не изолирована", - заявил Дмитриев

Он также отметил, что Россия в экономическом плане сотрудничает в основном со странами Глобального Юга. "Как это влияет на мир? Наши экспортные расчёты в долларах и евро сократились до всего 18%. Около 40% торговли осуществляется в рублях, ещё около 40% - в других валютах", - добавил Дмитриев.

В результате видно, что среди валют, используемых в торговле, всё больше появляется национальных валют, "поскольку они не используются в качестве оружия, как это иногда происходит с долларом", указал он.

"Если вы посмотрите на российскую экономику, я приведу вам цифры, то думаю, многие будут шокированы", - обратил внимание Дмитриев.

В качестве примера он сравнил разные экономические показатели России, ЕС Великобритании . Так, по словам Дмитриева, рост ВВП России в 2024 году составил 4%, тогда как как в Европе и Великобритании - около 1%. Безработица в России составляла 2,2%, в ЕС - 6%, а в Великобритании - 5%. Соотношение госдолга к ВВП в РФ составляет около 15%, в ЕС около 100%, а в Великобритании - 97%. При этом дефицит бюджета в России - 2,6%, в ЕС - 3,3%, а в Великобритании - 5,1%.