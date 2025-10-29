Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика не является изолированной, заявил Дмитриев - РИА Новости, 29.10.2025
15:39 29.10.2025
Российская экономика не является изолированной, заявил Дмитриев
Экономика России не изолирована от остального мира, она активно торгует со своими партнерами, а по ряду экономических показателей обгоняет ЕС и Великобританию,... РИА Новости, 29.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
экономика, россия, великобритания, саудовская аравия, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Великобритания, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Российская экономика не является изолированной, заявил Дмитриев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экономика России не изолирована от остального мира, она активно торгует со своими партнерами, а по ряду экономических показателей обгоняет ЕС и Великобританию, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.
"Существует множество ложных представлений о России. Одно из них заключается в том, что Россия каким-то образом изолирована. У нас товарооборот с Китаем составил 245 миллиардов долларов, что выше, чем когда-либо прежде. Товарооборот с Индией составил 69 миллиардов долларов, что на 33% больше, чем годом ранее, что также является историческим максимумом. Так что Россия не изолирована", - заявил Дмитриев.
Он также отметил, что Россия в экономическом плане сотрудничает в основном со странами Глобального Юга. "Как это влияет на мир? Наши экспортные расчёты в долларах и евро сократились до всего 18%. Около 40% торговли осуществляется в рублях, ещё около 40% - в других валютах", - добавил Дмитриев.
В результате видно, что среди валют, используемых в торговле, всё больше появляется национальных валют, "поскольку они не используются в качестве оружия, как это иногда происходит с долларом", указал он.
"Если вы посмотрите на российскую экономику, я приведу вам цифры, то думаю, многие будут шокированы", - обратил внимание Дмитриев.
В качестве примера он сравнил разные экономические показатели России, ЕС и Великобритании. Так, по словам Дмитриева, рост ВВП России в 2024 году составил 4%, тогда как как в Европе и Великобритании - около 1%. Безработица в России составляла 2,2%, в ЕС - 6%, а в Великобритании - 5%. Соотношение госдолга к ВВП в РФ составляет около 15%, в ЕС около 100%, а в Великобритании - 97%. При этом дефицит бюджета в России - 2,6%, в ЕС - 3,3%, а в Великобритании - 5,1%.
"И инфляция. Некоторые люди, некоторые чиновники говорили, что инфляция в России около 20%. На самом деле, это не так, она составляет 8%. А прогноз на конец года - около 6,5-7%", - заключил он.
