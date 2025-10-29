Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку

Ранее из-под завалов извлекли тела детей семьи 14-летней Нисы и 12-летнего Мухаммеда Билира. Семья спала в двух разных комнатах в момент обрушения здания, причины инцидента не установлены, но СМИ опубликовали кадры с трещинами в здании за несколько дней до происшествия.