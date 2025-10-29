https://ria.ru/20251029/devushka-2051536033.html
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку - РИА Новости, 29.10.2025
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку
Девушка спасена из-под обломков рухнувшего в турецком Гебзе дома, извлечены тела двоих подростков, сообщил замглавы МВД Турции Мехмет Акташ. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:00:00+03:00
2025-10-29T16:00:00+03:00
2025-10-29T16:07:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051541411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fd9a66cd9299e7eedf8072ebc603200.jpg
https://ria.ru/20251029/turtsiya-2051510278.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051541411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85d491475361e64d21ccfffc171d641d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку
Из-под обломков рухнувшего дома в турецком Гебзе спасли девушку
СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости. Девушка спасена из-под обломков рухнувшего в турецком Гебзе дома, извлечены тела двоих подростков, сообщил замглавы МВД Турции Мехмет Акташ.
Почти 150 спасателей работают на месте обрушения шестиэтажного дома в турецком Гебзе, под завалами оказались пять членов одной семьи, заявил ранее министр внутренних дел Турции
Али Ерликая.
"Из-под завалов спасена 18-летняя Диляра Билир. Надеемся, что удастся спасти ее родителей", - сообщил Акташ журналистам.
Ранее из-под завалов извлекли тела детей семьи 14-летней Нисы и 12-летнего Мухаммеда Билира. Семья спала в двух разных комнатах в момент обрушения здания, причины инцидента не установлены, но СМИ опубликовали кадры с трещинами в здании за несколько дней до происшествия.
Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.