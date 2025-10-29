Рейтинг@Mail.ru
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку
16:00 29.10.2025 (обновлено: 16:07 29.10.2025)
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку - РИА Новости, 29.10.2025
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку
Девушка спасена из-под обломков рухнувшего в турецком Гебзе дома, извлечены тела двоих подростков, сообщил замглавы МВД Турции Мехмет Акташ. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, турция
В мире, Турция
Из-под обломков рухнувшего дома в Турции спасли девушку

Из-под обломков рухнувшего дома в турецком Гебзе спасли девушку

© Getty Images / dia images / Berkman UlutinСпасатели на месте обрушения шестиэтажного здания в Гебзе, Турция. 29 октября 2025
Спасатели на месте обрушения шестиэтажного здания в Гебзе, Турция. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / dia images / Berkman Ulutin
Спасатели на месте обрушения шестиэтажного здания в Гебзе, Турция. 29 октября 2025
СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости. Девушка спасена из-под обломков рухнувшего в турецком Гебзе дома, извлечены тела двоих подростков, сообщил замглавы МВД Турции Мехмет Акташ.
Почти 150 спасателей работают на месте обрушения шестиэтажного дома в турецком Гебзе, под завалами оказались пять членов одной семьи, заявил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"Из-под завалов спасена 18-летняя Диляра Билир. Надеемся, что удастся спасти ее родителей", - сообщил Акташ журналистам.
Ранее из-под завалов извлекли тела детей семьи 14-летней Нисы и 12-летнего Мухаммеда Билира. Семья спала в двух разных комнатах в момент обрушения здания, причины инцидента не установлены, но СМИ опубликовали кадры с трещинами в здании за несколько дней до происшествия.
Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.
Обрушение многоэтажного дома в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Спасатели извлекли тело погибшего из-под обломков дома в Гебзе
Вчера, 14:58
 
В мире, Турция
 
 
