В Симферополе задержали два пассажирских поезда из-за ЧП с фурой - РИА Новости, 29.10.2025
23:59 29.10.2025
В Симферополе задержали два пассажирских поезда из-за ЧП с фурой
В Симферополе задержали два пассажирских поезда из-за ЧП с фурой
Два пассажирских поезда задержаны на час из-за ЧП на мосту в Симферополе, где на железнодорожные пути упала фура, сейчас поезда уже в пути, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, симферополь, москва, севастополь
Происшествия, Симферополь, Москва, Севастополь
В Симферополе задержали два пассажирских поезда из-за ЧП с фурой

Из-за ЧП с фурой на мосту в Симферополе задержали два поезда

Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Два пассажирских поезда задержаны на час из-за ЧП на мосту в Симферополе, где на железнодорожные пути упала фура, сейчас поезда уже в пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ГрандСервисЭкспресс.
Грузовая фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве. Участок железнодорожного полотна, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры.
"Два поезда задержаны на час, сейчас поезда уже в пути. Это поезда 92 и 196 в Москву из Севастополя и Симферополя", - сообщили в компании.
ПроисшествияСимферопольМоскваСевастополь
 
 
