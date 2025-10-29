В Симферополе задержали два пассажирских поезда из-за ЧП с фурой

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Два пассажирских поезда задержаны на час из-за ЧП на мосту в Симферополе, где на железнодорожные пути упала фура, сейчас поезда уже в пути, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании ГрандСервисЭкспресс.