https://ria.ru/20251029/chp-2051666166.html
В Симферополе фура упала с моста
Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-29T23:08:00+03:00
2025-10-29T23:08:00+03:00
2025-10-30T00:59:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051673752_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_443c830098f77347226bce4be75cc4bb.jpg
симферополь
республика крым
В Симферополе фура упала с моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС о республике Крым.
"Фура упала с моста, факт подтверждаю. Водитель, предварительно, травмирован, госпитализирован в шестую городскую больницу", – сообщили в пресс-службе.
На месте работают оперативные службы.