В Симферополе фура упала с моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС о республике Крым.