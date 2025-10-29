Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе фура упала с моста
23:08 29.10.2025 (обновлено: 00:59 30.10.2025)
В Симферополе фура упала с моста
В Симферополе фура упала с моста
Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован,... РИА Новости, 30.10.2025
В Симферополе фура упала с моста

В Симферополе фура упала с моста, водитель госпитализирован

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС о республике Крым.
"Фура упала с моста, факт подтверждаю. Водитель, предварительно, травмирован, госпитализирован в шестую городскую больницу", – сообщили в пресс-службе.
На месте работают оперативные службы.
Семь детей отправили в больницу после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
