21:31 29.10.2025 (обновлено: 21:36 29.10.2025)
В Челябинске умер известный велокурьер
В Челябинске умер известный велокурьер
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт - РИА Новости. Популярный в Челябинске 64-летний велокурьер скончался, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
Местные жители сообщили о пожилом человеке, лежавшем у дороги на улице Энгельса в Челябинске. По данным СМИ, это Александр Шкробот, известный в городе 64-летний велокурьер с яркой внешностью, который уже несколько лет ежедневно развозит заказы, преодолевая несколько десятков километров.
"Ехал на велосипеде, остановился, упал. Стало плохо", - сообщили в ГАИ.
Родственники подтвердили журналистам его смерть.
 
ЧелябинскЭнгельсГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
