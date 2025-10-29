https://ria.ru/20251029/chp-2051652745.html
В Челябинске умер известный велокурьер
В Челябинске умер известный велокурьер - РИА Новости, 29.10.2025
В Челябинске умер известный велокурьер
Популярный в Челябинске 64-летний велокурьер скончался, сообщила пресс-служба городской ГАИ. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T21:31:00+03:00
2025-10-29T21:31:00+03:00
2025-10-29T21:36:00+03:00
челябинск
энгельс
гибдд мвд рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87430/03/874300327_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_2de509ed4de1497099cd5047ea963c88.jpg
челябинск
энгельс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/87430/03/874300327_83:0:643:420_1920x0_80_0_0_44477bc2ab0542a7f110db00bdd60e70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, энгельс, гибдд мвд рф, происшествия
Челябинск, Энгельс, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Челябинске умер известный велокурьер
В Челябинске умер известный 64-летний велокурьер Шкробот