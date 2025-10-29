Ураган "Мелисса" стал самым мощным за 90 лет

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса", обрушившийся на Ямайку и Кубу, стал самым мощным среди всех, достигавших суши, за 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на анализ метеоданных.