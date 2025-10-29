Ураган "Мелисса" стал самым мощным за 90 лет

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса", обрушившийся на Ямайку и Кубу, стал самым мощным среди всех, достигавших суши, за 90 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на анализ метеоданных.
"Мелисса" повторил рекорд 1935 года самого мощного урагана к моменту прихода на сушу", - пишет агентство.
Агентство напоминает, что в 1935 году Ураган Дня труда обрушился на побережье американского штата Флорида, при этом скорость ветра также приближалась к 300 километрам в час.
Ураган "Мелисса", ранее ослабший до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, вновь усилился до четвертой категории по мере приближения к Кубе, сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). Позже NHC сообщил, что "Мелисса" обрушилась на побережье Кубы - на провинцию Сантьяго-де-Куба. Максимальная скорость ветра при этом составляла около 195 километров в час.