Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100 - РИА Новости, 29.10.2025
13:02 29.10.2025
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100
Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля в понедельник превысило 100 человек, ранены более 250, сообщило в среду местное министерство...
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100

Последствия израильских ударов по сектору Газа
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля в понедельник превысило 100 человек, ранены более 250, сообщило в среду местное министерство здравоохранения.
"С момента эскалации вчерашним вечером в больницы сектора Газа поступили 104 погибших, среди них 46 детей и 20 женщин, а также 253 раненых, 78 из них дети, 84 - женщины", - говорится в заявлении минздрава.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа
