https://ria.ru/20251029/chislo-2051463680.html
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100 - РИА Новости, 29.10.2025
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100
Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля в понедельник превысило 100 человек, ранены более 250, сообщило в среду местное министерство... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:02:00+03:00
2025-10-29T13:02:00+03:00
2025-10-29T13:02:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20251029/tela-2051444713.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах превысило 100
Число погибших в секторе Газа при израильских ударах в понедельник превысило 100