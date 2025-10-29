Рейтинг@Mail.ru
Черногория пока не планирует вводить визы для россиян - РИА Новости, 29.10.2025
14:39 29.10.2025
Черногория пока не планирует вводить визы для россиян
Власти Черногории пока не планирует вводить визы для граждан России, передает портал издания "Дан" со ссылкой на министерство иностранных дел республики. РИА Новости, 29.10.2025
БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Власти Черногории пока не планирует вводить визы для граждан России, передает портал издания "Дан" со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
«
"Черногория в настоящий момент не планирует вводить визы для граждан РФ, как нам подтвердили в МИД. Несмотря на то, что происходит процесс согласования визовой политики с ЕС, в министерстве отмечают, что на данном этапе нет решения о введении виз и что любая перемена будет проведена постепенно, в соответствии с европейскими стандартами", - пишет "Дан".
Президент Черногории Яков Милатович заявил в августе прошлого года, что Черногория поддержала все санкции и меры против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших ранее из России.
Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил в январе 2024 года, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций. Между Россией и Черногорией с начала эпидемии COVID-19 отсутствует прямое авиасообщение.
