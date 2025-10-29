Черногория пока не планирует вводить визы для россиян

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Власти Черногории пока не планирует вводить визы для граждан России, передает портал издания "Дан" со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
"Черногория в настоящий момент не планирует вводить визы для граждан РФ, как нам подтвердили в МИД. Несмотря на то, что происходит процесс согласования визовой политики с ЕС, в министерстве отмечают, что на данном этапе нет решения о введении виз и что любая перемена будет проведена постепенно, в соответствии с европейскими стандартами", - пишет "Дан".
Президент Черногории Яков Милатович заявил в августе прошлого года, что Черногория поддержала все санкции и меры против РФ, чтобы согласовать свою политику с ЕС и стать "членом клуба", несмотря на 30% доходов в туризме, поступавших ранее из России.
Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил в январе 2024 года, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций. Между Россией и Черногорией с начала эпидемии COVID-19 отсутствует прямое авиасообщение.
