Черногория пока не планирует вводить визы для россиян

Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил в январе 2024 года, что властям страны удалось сократить долю туристов из России до 8% и снизить зависимость от российского туристического рынка и инвестиций. Между Россией и Черногорией с начала эпидемии COVID-19 отсутствует прямое авиасообщение.