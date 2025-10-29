Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли после нового израильского удара по Газе - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 29.10.2025 (обновлено: 20:30 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/chelovek-2051639324.html
Два человека погибли после нового израильского удара по Газе
Два человека погибли после нового израильского удара по Газе - РИА Новости, 29.10.2025
Два человека погибли после нового израильского удара по Газе
Израиль нанес новый удар по северу сектора Газа, есть погибшие, передает Al Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:49:00+03:00
2025-10-29T20:30:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051363794.html
https://ria.ru/20251029/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта, ХАМАС, Сектор Газа
Два человека погибли после нового израильского удара по Газе

Al Jazeera: при ударе ЦАХАЛ по Бейт-Лахии в секторе Газа погибли два человека

© AP Photo / Leo CorreaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Израиль нанес новый удар по северу сектора Газа, есть погибшие, передает Al Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники.
«
"Два человека погибли в результате израильских ударов по кварталу Эс-Салатын в Бейт-Лахии на севере сектора", — сообщил телеканалу источник в медицинском комплексе "Аш-Шифа".

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
Вчера, 05:02
Ранее в среду пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о "точечном ударе" по цели в районе города. Утверждается, что удар пришелся по складу с оружием палестинских радикалов.
По данным Минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по различным районам сектора со вторника превысило 100 человек, ранены более 250.
Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа. До этого было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики ХАМАС также обстреляли израильских военных в секторе Газа, а те открыли ответный огонь. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что после консультаций с военными тот распорядился о нанесении мощных ударов по сектору.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет войска из Газы.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
29 сентября, 21:56
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликтаХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала