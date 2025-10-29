Два человека погибли после нового израильского удара по Газе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Израиль нанес новый удар по северу сектора Газа, есть погибшие, передает Израиль нанес новый удар по северу сектора Газа, есть погибшие, передает Al Jazeera со ссылкой на местные медицинские источники.

« "Два человека погибли в результате израильских ударов по кварталу Эс-Салатын в Бейт-Лахии на севере сектора", — сообщил телеканалу источник в медицинском комплексе "Аш-Шифа".

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Ранее в среду пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о "точечном ударе" по цели в районе города. Утверждается, что удар пришелся по складу с оружием палестинских радикалов.

По данным Минздрава палестинского полуэксклава, число погибших при израильских ударах по различным районам сектора со вторника превысило 100 человек, ранены более 250.

Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа. До этого было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики ХАМАС также обстреляли израильских военных в секторе Газа, а те открыли ответный огонь. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что после консультаций с военными тот распорядился о нанесении мощных ударов по сектору.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.