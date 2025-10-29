Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка - РИА Новости, 29.10.2025
09:57 29.10.2025
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске,... РИА Новости, 29.10.2025
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка

В Челябинске будут судить бездомного, напавшего с ножом на 11-летнего мальчика

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске, его требуют отправить на принудительное лечение, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения без причины ударил не менее 15 раз ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемого арестовали.
По данным прокуратуры, экспертиза установила, что мужчина имеет психическое расстройство, в связи с которым не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
"Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 37- летнего лица без определенного места жительства… Уголовное дело направлено для рассмотрения в Металлургический районный суд Челябинска", - говорится в сообщении.
Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Также прокурором в интересах ребенка предъявлен иск о взыскании компенсации морального и материального вреда в размере более 1 миллиона рублей, добавляет надзорное ведомство.
ПроисшествияЧелябинск
 
 
