https://ria.ru/20251029/cheljabinsk-2051388445.html
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка - РИА Новости, 29.10.2025
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:57:00+03:00
2025-10-29T09:57:00+03:00
2025-10-29T09:57:00+03:00
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
https://ria.ru/20250814/perechen-2035299027.html
https://ria.ru/20250413/rostov-2010949290.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка
В Челябинске будут судить бездомного, напавшего с ножом на 11-летнего мальчика
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске, его требуют отправить на принудительное лечение, сообщил пресс-центр
прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска
подозреваемый в состоянии опьянения без причины ударил не менее 15 раз ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемого арестовали.
По данным прокуратуры, экспертиза установила, что мужчина имеет психическое расстройство, в связи с которым не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
"Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 37- летнего лица без определенного места жительства… Уголовное дело направлено для рассмотрения в Металлургический районный суд Челябинска", - говорится в сообщении.
Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Также прокурором в интересах ребенка предъявлен иск о взыскании компенсации морального и материального вреда в размере более 1 миллиона рублей, добавляет надзорное ведомство.