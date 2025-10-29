В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске, его требуют отправить на принудительное лечение, сообщил Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске, его требуют отправить на принудительное лечение, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения без причины ударил не менее 15 раз ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемого арестовали.

По данным прокуратуры, экспертиза установила, что мужчина имеет психическое расстройство, в связи с которым не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

"Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 37- летнего лица без определенного места жительства… Уголовное дело направлено для рассмотрения в Металлургический районный суд Челябинска", - говорится в сообщении.