На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз - РИА Новости, 29.10.2025
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз
Бензовоз загорелся на АЗС в Челябинске, пожар оперативно ликвидировали, есть пострадавший, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:54:00+03:00
2025-10-29T09:54:00+03:00
2025-10-29T10:00:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
взрыв на предприятии в копейске
челябинск
россия
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз
На АЗС в Челябинске потушили возгорание бензовоза