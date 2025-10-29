Рейтинг@Mail.ru
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз
09:54 29.10.2025 (обновлено: 10:00 29.10.2025)
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз - РИА Новости, 29.10.2025
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз
Бензовоз загорелся на АЗС в Челябинске, пожар оперативно ликвидировали, есть пострадавший, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.10.2025
На АЗС в Челябинске загорелся бензовоз

На АЗС в Челябинске потушили возгорание бензовоза

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиЛиквидация пожара на АЗС в Челябинске
Ликвидация пожара на АЗС в Челябинске - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Ликвидация пожара на АЗС в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт – РИА Новости. Бензовоз загорелся на АЗС в Челябинске, пожар оперативно ликвидировали, есть пострадавший, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Сегодня в Челябинске на автозаправочной станции по улице Карусельная произошло возгорание бензовоза. Пожар оперативно был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, его распространения не допущено. В результате ЧП пострадал работник АЗС, он был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На тушение пожара привлекались 12 человек и 3 единицы техники.
Причину происшествия предстоит установить сотрудникам отделения дознания, поясняет пресс-центр.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Дрон атаковал емкость с ГСМ в Симферопольском районе
