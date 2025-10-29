Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве", - сказал Путин.