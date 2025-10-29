https://ria.ru/20251029/burevestnik-2051511844.html
Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве
Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве - РИА Новости, 29.10.2025
Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве
Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве
Путин назвал "Буревестник" прорывом и в обороноспособности, и в науке
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве
и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве", - сказал Путин.