Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве - РИА Новости, 29.10.2025
15:02 29.10.2025
Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве
Путин назвал ракету "Буревестник" прорывом в науке и народном хозяйстве
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве", - сказал Путин.
