Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине

МИНСК, 29 окт - РИА Новости, Валерия Балыкина. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник принял участие в Международной конференции по евразийской безопасности. По ее итогам министр на пресс-конференции высказался о возможной встрече лидеров РФ и США, сотрудничестве стран в авиационной сфере, реакции Вашингтона на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также про крылатую ракету "Буревестник", после испытания которой "все как-то притихли". Как это было - в материале РИА Новости.

Безопасность в Евразии

В своем выступлении Лавров сообщил, что Россия не исключает в видении будущей структуры евразийской безопасности ни одну страну континента. "Москва за то, чтобы двери оставались открытыми для всех", - пояснил он. Однако нормальному диалогу о евразийской безопасности мешают действия европейской элиты.

"Они не скрывают и приготовления, ведущиеся к западу от Союзного государства, приготовления новой большой европейской войны. Они сочетают коалиционное строительство с этой целью", - подчеркнул министр.

Лавров назвал чушью обвинения западных стран в адрес России в том, что она планирует "вторжение" в страны НАТО и Евросоюза, напомнив, что у нашей страны никогда не было и нет таких намерений. "Готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии", - отметил он.

Ожидание ответа США по ДСНВ

Россия все еще ждет ответа США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил министр. При этом Лавров уточнил, что о продлении соглашения речи давно не идет, а для подписания нового требуется "принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях".

« "Прогресс в этих отношениях налицо, но пока прежде всего в том, что возобновился диалог", - подчеркнул он, добавив, что администрация США выступает за него и считает, что это неотъемлемая обязанность ядерных держав.

Возобновление рейсов РФ и США

Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном в авиационной сфере, при этом пока не видит приоритетного интереса со стороны США в возобновлении прямого авиасообщения, полагает министр.

Лавров также отметил, что Москва приветствует снятие санкций США с белорусской авиакомпании "Белавиа", но американские власти все еще пытаются руководить политикой этой компании.

"Снятие санкций с "Белавиа" - это такая лукавая история, потому что на самом деле это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций… Надеюсь, что американские коллеги поймут, что нужно все-таки возвращаться к ведению дел по-честному", - сказал он.

Представитель президента США Джон Коул в сентябре во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил о снятии санкций с "Белавии". Позднее Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США разъяснило: из под санкций исключили восемь принадлежащих "Белавии" Boeing. При этом не разрешено совершать полеты в Россию, Иран, КНДР, Сирию и на Кубу. Также запрещено перевозить грузы внутри Boeing, если они направлены на поддержку России в конфликте на Украине.

Возможная встреча Путина и Трампа по Украине

Москве нужны гарантии, что встреча президентов России и США принесет результат, наша страна к результату готова, подчеркнул Лавров. При этом Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает логика на долгосрочное урегулирование на Украине, указал он.

« "Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже "отработаны" и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима В.А.Зеленского получить паузу в целях продолжения "накачки" оружием киевской "структуры" — "офис президента", вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима", — сказал глава МИД.

Также министр выразил надежду, что Трамп хочет действительно устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия и денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий - был инструментом европейцев в войне против нашей страны.

Реакция на "Буревестник"

Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" и отметил, что "как-то все притихли".

Об успешном испытании "Буревестника" с ядерной энергетической установкой Генштаб доложил президенту России Владимиру Путину на прошлой неделе.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США о том, что в рамках учений стратегических ядерных сил будет задействован "Буревестник", ответил, что Москва строго соблюдает положения двусторонних соглашений с Вашингтоном о пусках баллистических ракет и о проведении стратегических учений.