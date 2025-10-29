Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/burevestnik-2051361799.html
Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине
Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине - РИА Новости, 29.10.2025
Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник принял участие в Международной конференции по евразийской безопасности. По ее итогам министр на пресс-конференции... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:32:00+03:00
2025-10-29T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
сергей лавров
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_79c59eb25974a775ede153f9c119541e.jpg
https://ria.ru/20251023/budapesht-2049993642.html
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050774328.html
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050773774.html
https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049798638.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_9ec09e071ed29d99f7155903394b7bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, александр лукашенко, владимир путин, белавиа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белавиа, НАТО
Лавров заявил об удивлении от позиции Трампа по Украине

Лавров заявил об удивлении от перемены позиции Трампа по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 29 окт - РИА Новости, Валерия Балыкина. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник принял участие в Международной конференции по евразийской безопасности. По ее итогам министр на пресс-конференции высказался о возможной встрече лидеров РФ и США, сотрудничестве стран в авиационной сфере, реакции Вашингтона на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также про крылатую ракету "Буревестник", после испытания которой "все как-то притихли". Как это было - в материале РИА Новости.

Безопасность в Евразии

В своем выступлении Лавров сообщил, что Россия не исключает в видении будущей структуры евразийской безопасности ни одну страну континента. "Москва за то, чтобы двери оставались открытыми для всех", - пояснил он. Однако нормальному диалогу о евразийской безопасности мешают действия европейской элиты.
"Они не скрывают и приготовления, ведущиеся к западу от Союзного государства, приготовления новой большой европейской войны. Они сочетают коалиционное строительство с этой целью", - подчеркнул министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
23 октября, 09:27
Лавров назвал чушью обвинения западных стран в адрес России в том, что она планирует "вторжение" в страны НАТО и Евросоюза, напомнив, что у нашей страны никогда не было и нет таких намерений. "Готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии", - отметил он.

Ожидание ответа США по ДСНВ

Россия все еще ждет ответа США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил министр. При этом Лавров уточнил, что о продлении соглашения речи давно не идет, а для подписания нового требуется "принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях".
«
"Прогресс в этих отношениях налицо, но пока прежде всего в том, что возобновился диалог", - подчеркнул он, добавив, что администрация США выступает за него и считает, что это неотъемлемая обязанность ядерных держав.

Возобновление рейсов РФ и США

Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном в авиационной сфере, при этом пока не видит приоритетного интереса со стороны США в возобновлении прямого авиасообщения, полагает министр.
Лавров также отметил, что Москва приветствует снятие санкций США с белорусской авиакомпании "Белавиа", но американские власти все еще пытаются руководить политикой этой компании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
26 октября, 19:48
"Снятие санкций с "Белавиа" - это такая лукавая история, потому что на самом деле это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций… Надеюсь, что американские коллеги поймут, что нужно все-таки возвращаться к ведению дел по-честному", - сказал он.
Представитель президента США Джон Коул в сентябре во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил о снятии санкций с "Белавии". Позднее Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США разъяснило: из под санкций исключили восемь принадлежащих "Белавии" Boeing. При этом не разрешено совершать полеты в Россию, Иран, КНДР, Сирию и на Кубу. Также запрещено перевозить грузы внутри Boeing, если они направлены на поддержку России в конфликте на Украине.

Возможная встреча Путина и Трампа по Украине

Москве нужны гарантии, что встреча президентов России и США принесет результат, наша страна к результату готова, подчеркнул Лавров. При этом Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает логика на долгосрочное урегулирование на Украине, указал он.
«
"Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже "отработаны" и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима В.А.Зеленского получить паузу в целях продолжения "накачки" оружием киевской "структуры" — "офис президента", вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима", — сказал глава МИД.
Также министр выразил надежду, что Трамп хочет действительно устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия и денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий - был инструментом европейцев в войне против нашей страны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине и контактах с США
26 октября, 19:48

Реакция на "Буревестник"

Лавров рассказал, что не слышал реакцию по дипломатическим каналам на испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" и отметил, что "как-то все притихли".
Об успешном испытании "Буревестника" с ядерной энергетической установкой Генштаб доложил президенту России Владимиру Путину на прошлой неделе.
Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США о том, что в рамках учений стратегических ядерных сил будет задействован "Буревестник", ответил, что Москва строго соблюдает положения двусторонних соглашений с Вашингтоном о пусках баллистических ракет и о проведении стратегических учений.
В свою очередь президент Трамп, комментируя испытание "Буревестника", заявил, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что слова Трампа являются его "точкой зрения".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Значительных препятствий для встречи Путина и Трампа нет, заявил Рябков
22 октября, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМоскваСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелавиаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала