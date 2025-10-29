Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии подтвердили смерть 132 человек в результате операции полиции
19:09 29.10.2025
В Бразилии подтвердили смерть 132 человек в результате операции полиции
В Бразилии подтвердили смерть 132 человек в результате операции полиции
Омбудсмен штата Рио-де-Жанейро подтвердил смерть 132 человек в результате операции полиции против банды, сообщили РИА Новости в офисе омбудсмена. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:09:00+03:00
2025-10-29T19:09:00+03:00
В Бразилии подтвердили смерть 132 человек в результате операции полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Омбудсмен штата Рио-де-Жанейро подтвердил смерть 132 человек в результате операции полиции против банды, сообщили РИА Новости в офисе омбудсмена.
"Последние актуальные данные: 132 погибших", - отметил представитель офиса
Полиция Рио-де-Жанейро провела во вторник крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2500 полицейских.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов.
