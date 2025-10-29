https://ria.ru/20251029/braziliya-2051631313.html
В Бразилии подтвердили смерть 132 человек в результате операции полиции
Омбудсмен штата Рио-де-Жанейро подтвердил смерть 132 человек в результате операции полиции против банды, сообщили РИА Новости в офисе омбудсмена. РИА Новости, 29.10.2025
рио-де-жанейро (город)
Бразильский омбудсмен подтвердил смерть 132 человек в Рио-де-Жанейро