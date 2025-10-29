Число жертв операции против банды в Бразилии может вырасти, пишут СМИ

"Жители северной части Рио-де-Жанейро вынесли по меньшей мере 64 тела на площадь Сан-Лукас рано утром в среду. (Таким образом) погибло 128 человек", - отметило СМИ.

Полиция Рио-де-Жанейро провела во вторник, 28 октября, крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2500 полицейских. По официальным данным погибли 64 человека, включая четырех полицейских.