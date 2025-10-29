Рейтинг@Mail.ru
Число жертв операции против банды в Бразилии может вырасти, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2025
17:43 29.10.2025 (обновлено: 18:23 29.10.2025)
Число жертв операции против банды в Бразилии может вырасти, пишут СМИ
Жители фавел, где проходила спецоперация по борьбе с бандой "Красная команда", вынесли на площадь десятки тел погибших людей, сообщает новостной портал G1, по... РИА Новости, 29.10.2025
Число жертв операции против банды в Бразилии может вырасти, пишут СМИ

Жители северной части Рио-де-Жанейро вынесли тела погибших в результате полицейской операции на площадь Сан-Лукас. 29 октября 2025
Жители северной части Рио-де-Жанейро вынесли тела погибших в результате полицейской операции на площадь Сан-Лукас. 29 октября 2025
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Жители фавел, где проходила спецоперация по борьбе с бандой "Красная команда", вынесли на площадь десятки тел погибших людей, сообщает новостной портал G1, по подсчетам которого число жертв может вырасти до 128.
"Жители северной части Рио-де-Жанейро вынесли по меньшей мере 64 тела на площадь Сан-Лукас рано утром в среду. (Таким образом) погибло 128 человек", - отметило СМИ.
Полиция Рио-де-Жанейро провела во вторник, 28 октября, крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2500 полицейских. По официальным данным погибли 64 человека, включая четырех полицейских.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте
28 октября, 02:06
 
