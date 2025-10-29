Всех пострадавших при атаке дрона в Красногорске выписали из больниц

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Все пострадавшие после атаки БПЛА в Красногорске - четверо взрослых и один ребенок - выписаны из больниц Подмосковья по завершении лечения, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Все пострадавшие (четверо взрослых и один ребенок) при попадании БПЛА в жилой дом в Красногорске выписаны из больниц Подмосковья после завершения лечения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 24 октября сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона по дому в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. По данным главврача Красногорской больницы Бутая Бутаева, один из пострадавших после атаки дрона находился в отделении реанимации Красногорской больницы, еще трое пострадавших - в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях. Также в Красногорске пострадал мальчик, его доставили в детский клинический Центр имени Рошаля, по словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, у него были обожжены руки и повреждены ноги.
