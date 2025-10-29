МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. У западных союзников Киева нет плана победы, в отличие от Москвы, пишет Bloomberg.
"У России есть план для достижения победы, а у Украины — для выживания. Вопрос заключается в том, есть ли какой-либо план у ее союзников. Если отвечать коротко, то нет, или, по крайней мере, пока нет", — говорится в публикации.
Ситуация с замороженными средствами
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования российских активов. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в России в случае использования ЕС российских суверенных активов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.