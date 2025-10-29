Марат Бердыев: Россия заинтересована снова стать председателем АТЭС

Россия будет стремиться вернуть Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) к конструктивному диалогу на предстоящем саммите форума в Южной Корее, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. В интервью РИА Новости он оценил работу южнокорейского председательства в АТЭС, рассказал об антироссийском запале некоторых делегаций и ответил на вопрос о планируемых контактах с США на полях саммита.

– Марат Владимирович, каковы основные приоритеты России на предстоящем саммите? На что наша страна обратит особое внимание?

– Предстоящий саммит обещает стать насыщенным. Южнокорейскому председательству удалось в целом выстроить продуктивный переговорный процесс. Помимо традиционной итоговой декларации готовятся также профильные рекомендации. В центре внимания будут находиться такие насущные вопросы, как ИИ, креативные индустрии, демографические изменения. Предстоит определиться с дальнейшими шагами по содействию либерализации торговли и инвестиций. Важно подтолкнуть темпы роста ВВП, укрепить энергетическую и продовольственную безопасность. Эти решения должны быть направлены на преодоление геоэкономической фрагментации и активизацию экономического сотрудничества в АТР. Россия намерена всячески способствовать реализации такого позитивного сценария. Вместе с единомышленниками мы смогли создать прочные заделы на указанном направлении.

Впервые за долгие годы в АТЭС сформулировано понимание важности выстраивания энергосектора с использованием всех возможных источников топлива и современных технологий. Особое внимание планируется уделить наращиванию комплексной взаимосвязанности путем совершенствования регуляторной среды, транспортно-логистических проектов и сокращения барьеров в торговле. Со своей стороны будем стремиться вернуть АТЭС к конструктивному диалогу в интересах обеспечения экономического роста и процветания. Акцентируем необходимость демократизации и восстановления целостности мирохозяйственной системы.

Мощный импульс этому могут придать флагманские инициативы и проекты России, такие как выстраивание общеконтинентального интеграционного контура на базе Большого Евразийского партнерства и договоренностей казанского саммита БРИКС о запуске независимых платежных, сервисных и биржевых механизмов. Новые возможности может открыть широкое задействование дальнемагистральных маршрутов перевозок – Северного морского пути, наземных мультимодальных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток". Очевидна также актуальность новых идей отечественного бизнеса, в числе которых прокладка подводного транспортного тоннеля через Берингов пролив.

Будем активно использовать саммит для того, чтобы сконцентрировать АТЭС на созидательном потенциале, мобилизации весомой поддержки использованию инструментария экономического сотрудничества во благо поступательного устойчивого развития в духе установленной в АТЭС стратегической задачи – создания открытого и динамичного сообщества в АТР к 2040 году.

– Согласно решению президента России, российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Делегация будет открыта к встречам на полях с представителями США? Готовятся ли сейчас контакты такого плана?

– Алексей Оверчук уже, если так можно выразиться, стал по-настоящему старожилом форума АТЭС. В текущем году он будет в третий раз подряд представлять Россию на саммите объединения. Тем самым мы в очередной раз намерены подчеркнуть ключевое предназначение данной площадки как сугубо экономического формата, стремление в практическом смысле укреплять его потенциал в этой сфере. Программа пребывания российского вице-премьера по уже сложившейся практике будет отличаться весьма плотным рабочим графиком. Наряду с его участием в формальных заседаниях намечаются двусторонние встречи и беседы с зарубежными партнерами, прежде всего представляющими Глобальный Юг и Восток. Предстоит целый ряд разноплановых мероприятий, затрагивающих экономическую и культурно-историческую повестку. Что касается контактов с американской стороной, то пока, насколько мне известно, они по дипломатическим каналам не прорабатывались. Однако это не означает, что они не возникнут. Как вы, наверное, наблюдаете, американо-российское общение перестает восприниматься как некая аномалия. В АТЭС, в частности, мы с американцами отдельные вопросы неформально обсуждаем в экспертном ключе, что идет форуму только на пользу.

– Вы неоднократно указывали на попытки Австралии, Новой Зеландии, Канады и Японии украинизировать повестку АТЭС. Ожидаете, что их позиция создаст проблемы при работе саммита и в процессе согласования итоговой декларации?

– До конца, конечно, антироссийский запал у ряда западных делегаций, вы их перечислили, до сих пор не изжит. Периодически эти рецидивы дают о себе знать. Они вообще все еще продолжают жить в плену представлений о собственном превосходстве, нередко пытаются разговаривать в менторском тоне и с другими членами АТЭС, что только формирует вокруг них ореол токсичности. Об этом в кулуарах нам уже открыто признаются многие атэсовские собеседники.

Тем не менее постепенно тщетность усилий наших оппонентов навязать свой взгляд остальным на события на Украине становится настолько очевидной, что они все чаще стараются отработать свой "номер" мимоходом, лишь бы поставить галочку, чтобы удовлетворить внутренних радикалов.

Сейчас в ходе проработки лидерской декларации на отражении в этом документе так называемого геополитического параграфа настаивает все та же агрессивная четверка: Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония. Посмотрим, что у них получится. Мы к подобным дебатам готовы. Нам есть, что сказать по существу вопроса. Не думаю, что это обрадует заправских русофобов. В одном могу заверить точно: никаких осуждений России не случится. С этими иллюзиями кураторам Киева пора расстаться, пока не поздно. Иначе ущерб для их репутации станет непоправимым. Выбор за ними.

– В 2018 году саммит АТЭС завершился без итоговой декларации. Такой результат связывали с разногласиями между Китаем и США по торговым вопросам, которые вновь обострились в текущем году. В свете этого может ли предстоящий саммит тоже закончиться без декларации лидеров? Россия готова при необходимости способствовать преодолению разногласий, чтобы выйти на итоговую декларацию?

– То, о чем вы упоминаете, пока остается единичным случаем. Надеюсь, что соответствующие уроки были выучены, и подобный прецедент так и останется историческим казусом. Ситуация в мировой экономике сейчас оптимизма не вызывает. Рост глобального ВВП уже упал на фоне геополитической напряженности и торговых войн к 3% отметке, а по данным ООН, лишь 20% показателей Целей устойчивого развития находятся в зоне досягаемости.

Очередной разлад в АТЭС может спровоцировать дополнительные нежелательные риски. А с учетом того, что АТР – локомотив глобальной хозяйственной системы, эксцессы в рамках АТЭС могут стать особенно болезненными. Мне кажется, эта банальная истина ни для кого не секрет. В текущем году мы лишь однажды не приняли министерскую декларацию – на встрече по океанам. Причиной тому послужил выпуск южнокорейцами под давлением известной четверки заявления председателя с искаженной трактовкой конфликтной проблематики. В дальнейшем от таких манипуляций Сеул благоразумно отказался. Так что в целом я смотрю на перспективы договоренностей на саммите оптимистично. Убежден, все понимают цену вопроса и воздержатся от дестабилизации встречи, чтобы не ассоциироваться потом с ее провалом.

– Вы ожидаете, что пошлины, введенные США в этом году против других экономик АТЭС, станут центральной темой обсуждений на саммите? Могут ли от этого пострадать дискуссии по другим традиционно важным для АТЭС вопросам, как, например, изменение климата или продовольственная безопасность?

– Односторонние тарифы – это реинкарнация санкций, мощный раздражитель. Речь идет о мине замедленного действия, заложенной под все здание ВТО. Характерно, что когда я призывал своих коллег отреагировать по поводу антироссийских торговых рестрикций Запада, они предпочитали отмалчиваться. Всем казалось, что лучше пересидеть бурю, не вызвать огонь на себя. Сегодня тема тарифов в дискуссиях звучит, однако пока у многих членов АТЭС сохраняется определенная иллюзия, что с Вашингтоном удастся договориться поодиночке. В лобовую атаку никто, по моим ощущениям, идти не готов, а то, что такие узкие приватные схемы нарушают базовый принцип ВТО – режим наибольшего благоприятствования, в расчет особо не берется. То есть опять проявляется сознательная близорукость.

Климат и продбезопасность с тарифами в АТЭС напрямую пока не увязывались. Я бы даже сказал, что на этих треках мы наблюдаем определенные позитивные тенденции. Так, по линии министерских встреч мы смогли отфиксировать необходимость поддержания стабильного функционирования глобальных сельскохозяйственных цепочек поставок. Взвешенный ракурс придан климатической проблематике, которая перестала рассматриваться в противофазе энергобезопасности, демонизировать ископаемое топливо. Возобладал рациональный взгляд на энергетику как симбиоз различных видов топлива и технологий, подчеркнута важная роль природного газа.

– Какую предварительную оценку вы бы дали южнокорейскому председательству в АТЭС сейчас, когда оно близится к концу? Можно ли сказать, что взаимодействие России с южнокорейской стороной под эгидой АТЭС в этом году пошло на пользу двусторонним отношениям, пошатнувшимся из-за санкций Сеула?

– Мы тесно взаимодействуем с южнокорейским председательством, стараемся искать разумные точки соприкосновения. Там, где это возможно, подставляем коллегам плечо, разумеется, на условиях соблюдения взаимности. При необходимости обозначаем красные линии, требуя их уважения. В целом, мне кажется, у нас выстроилось конструктивное взаимодействие и доверительное восприятие, личная "химия". По крайней мере, наш диалог с председательством ни разу не зашел в тупик, что можно считать хорошим вкладом в копилку двусторонних отношений. Характерно, что еще в начале южнокорейской "вахты" губернатор той провинции, которая будет принимать саммит, так высказался в беседе с российским послом Георгием Зиновьевым: "Я призываю наши страны все более плотно сотрудничать в различных областях". И добавил, что очень хотел бы видеть президента России Владимира Путина на данном мероприятии, дав высокую оценку российскому председательству на саммите АТЭС в 2012 году.

– Россия – один из немногих членов АТЭС, принимавших у себя саммит лидеров только раз, в 2012 году. Открыта ли российская сторона к повторному проведению лидерского саммита АТЭС в будущем? Могло бы это произойти в 2028 году или в 2029 году?

– Мы пока действительно возглавляли АТЭС лишь однажды. К своим функциям, что является визитной карточкой России в международных делах, мы подошли ответственно. Постарались максимально вложиться в успех форума и проявить традиционное русское гостеприимство. Эта страница в атэсовской летописи до сих пор многими воспринимается с самыми теплыми чувствами. Российское наследие на данной площадке по прежнему себя не изжило.

Каждый год на полях ВЭФ в сентябре мы проводим образовательную конференцию форума. Седьмого ноября пройдет очередной ежегодный конкурс женщин-предпринимательниц APEC BEST Award. Под нашим руководством в 2012 году был сформирован первый список экологических товаров и услуг в целях сокращения барьеров для их международного оборота. Мы остаемся в числе наиболее активных членов АТЭС. Всего силами России реализовано 80 проектов. В текущем году их перечень дополнен девятью новыми заявками от минэкономразвития, минобрнауки, минцифры, минэнерго и роспатента. Не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди председательства наших близких партнеров: Китая в 2026 году и Вьетнама в 2027 году. Прорабатываем с ними возможность организации совместных мероприятий, в том числе на территории России. Ну и, что естественно, настроены на то, чтобы снова собрать АТЭС у себя. Сейчас в АТЭС уже выстроилась длинная очередь председательств, но мы обязательно найдем в ней свое место.

– В интервью РИА Новости в сентябре шерпа России в "двадцатке" Светлана Лукаш рассказала, что вопрос представительства нашей страны на саммите G20 в ЮАР еще решается, но президент РФ в любом случае в нем поучаствует. Принято ли теперь решение насчет того, кто возглавит российскую делегацию? Допустим ли вариант участия президента РФ в саммите по видеосвязи, как в предыдущие годы?