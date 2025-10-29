Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявил, что готов к увеличению нагрузки в автодорожных пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией на фоне закрытия пунктов пропуска Литвой до конца ноября.

Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" будет работать с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" будет закрыт полностью.