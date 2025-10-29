Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
16:00 29.10.2025 (обновлено: 16:01 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/belorussija-2051536180.html
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией - РИА Новости, 29.10.2025
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявил, что готов к увеличению нагрузки в автодорожных пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией на... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, белоруссия, польша, литва, евросоюз, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Евросоюз, НАТО
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией

ГТК Белоруссии готов к увеличению нагрузки на КПП на границе с Польшей и Латвией

© Sputnik / Инна ГришукПограничник на белорусско-польской границе
Пограничник на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Инна Гришук
Пограничник на белорусско-польской границе. Архивное фото
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявил, что готов к увеличению нагрузки в автодорожных пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией на фоне закрытия пунктов пропуска Литвой до конца ноября.
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" будет работать с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" будет закрыт полностью.
"К сожалению, литовцы решили продолжить бездумную недружественную политику. Белорусская таможня готова к увеличению нагрузки в оставшихся открытых пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Глава МИД Эстонии заявили о готовности сбивать российские самолеты
27 октября, 15:49
27 октября, 15:49
 
