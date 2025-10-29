https://ria.ru/20251029/belorussija-2051536180.html
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией - РИА Новости, 29.10.2025
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявил, что готов к увеличению нагрузки в автодорожных пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:00:00+03:00
2025-10-29T16:00:00+03:00
2025-10-29T16:01:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
литва
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758089947_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1eae623fc2abbb7affc1231afe127fa7.jpg
https://ria.ru/20251027/estonija-2050958018.html
белоруссия
польша
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758089947_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_e9057beb870ff0dbe05ec6f0d3fff283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, литва, евросоюз, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Евросоюз, НАТО
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
ГТК Белоруссии готов к увеличению нагрузки на КПП на границе с Польшей и Латвией
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявил, что готов к увеличению нагрузки в автодорожных пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией на фоне закрытия пунктов пропуска Литвой до конца ноября.
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" будет работать с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" будет закрыт полностью.
"К сожалению, литовцы решили продолжить бездумную недружественную политику. Белорусская таможня готова к увеличению нагрузки в оставшихся открытых пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.