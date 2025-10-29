Глава Минобороны Бельгии срочно запросил оружие из-за дронов над авиабазой

БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Sudinfo, что срочно запросил средства для борьбы с беспилотниками после того, как дроны снова пролетели над авиабазой страны, а у военных не было возможности их сбить.
По информации министра, от четырех до пяти беспилотников наблюдали в ночь на 25 октября за военной базой марше-ан-Фамен, а затем снова в ночь на 28 октября. Франкен 10 октября уже заявлял, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
«
"Что очень позитивно, так это то, что новый метод работы, введенный генералом (Фредериком) Вансиной, сработал: военные смогли обнаружить беспилотники и напрямую передать информацию. Проблема в том, что нужны средства, чтобы сбить их прямо с базы. Однако на данный момент у нас ничего нет", - сказал он.
Он добавил, что подготовил план, который рассматривается советом министров, и надеется, что средства будут выделены в срочном порядке уже на следующей неделе.