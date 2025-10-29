Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Бельгии срочно запросил оружие из-за дронов над авиабазой - РИА Новости, 29.10.2025
17:17 29.10.2025
Глава Минобороны Бельгии срочно запросил оружие из-за дронов над авиабазой
Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Sudinfo, что срочно запросил средства для борьбы с беспилотниками после того, как дроны снова пролетели над авиабазой
в мире
бельгия
тео франкен
бельгия
в мире, бельгия, тео франкен
В мире, Бельгия, Тео Франкен
Глава Минобороны Бельгии срочно запросил оружие из-за дронов над авиабазой

Глава МО Бельгии Франкен запросил оружие после появления БПЛА над авиабазой

Брюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Sudinfo, что срочно запросил средства для борьбы с беспилотниками после того, как дроны снова пролетели над авиабазой страны, а у военных не было возможности их сбить.
По информации министра, от четырех до пяти беспилотников наблюдали в ночь на 25 октября за военной базой марше-ан-Фамен, а затем снова в ночь на 28 октября. Франкен 10 октября уже заявлял, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
"Что очень позитивно, так это то, что новый метод работы, введенный генералом (Фредериком) Вансиной, сработал: военные смогли обнаружить беспилотники и напрямую передать информацию. Проблема в том, что нужны средства, чтобы сбить их прямо с базы. Однако на данный момент у нас ничего нет", - сказал он.
Он добавил, что подготовил план, который рассматривается советом министров, и надеется, что средства будут выделены в срочном порядке уже на следующей неделе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное
