Россия готова противостоять русофобам на саммите АТЭС, заявил Бердыев

МОСКВА, 29 окт - РИА новости. Российская сторона будет готова противостоять русофобски настроенным представителям западных государств на саммите АТЭС в Южной Корее, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.