Россия готова противостоять русофобам на саммите АТЭС, заявил Бердыев
07:18 29.10.2025
Россия готова противостоять русофобам на саммите АТЭС, заявил Бердыев
в мире
россия
австралия
канада
алексей оверчук
большая двадцатка
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Бердыев: Россия готова противостоять западным русофобам на саммите АТЭС

МОСКВА, 29 окт - РИА новости. Российская сторона будет готова противостоять русофобски настроенным представителям западных государств на саммите АТЭС в Южной Корее, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Собеседник агентства указал, что "антироссийский запал" у делегаций Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии еще не изжит. При этом уже становится очевидной тщетность попыток навязать остальным их взгляд на ситуацию на Украине, добавил дипломат.
