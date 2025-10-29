Россия готова противостоять русофобам на саммите АТЭС, заявил Бердыев

МОСКВА, 29 окт - РИА новости. Российская сторона будет готова противостоять русофобски настроенным представителям западных государств на саммите АТЭС в Южной Корее, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Собеседник агентства указал, что "антироссийский запал" у делегаций Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии еще не изжит. При этом уже становится очевидной тщетность попыток навязать остальным их взгляд на ситуацию на Украине, добавил дипломат.
"В ходе проработки лидерской декларации на отражении в этом документе так называемого геополитического параграфа настаивает все та же агрессивная четверка: Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония. Посмотрим, что у них получится. Мы к подобным дебатам готовы. Нам есть, что сказать по существу вопроса. Не думаю, что это обрадует заправских русофобов. В одном могу заверить точно: никаких осуждений России не случится", - сказал он.
Саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.