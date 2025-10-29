Российская делегация прибыла в Республику Корея для участия в саммите АТЭС

ПУСАН, 29 окт - РИА Новости. Российская делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука прибыла в Республику Корея для участия в саммите АТЭС, передает корреспондент РИА Новости.

Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу. Саммит форума – 31 октября -1 ноября. Его основными мероприятиями станут два пленарных заседания 31 октября и 1 ноября.

Республика Корея выполняет функцию председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в третий раз (ранее в 1991 и 2005 годах). Тема и приоритеты южнокорейского председательства на форуме АТЭС в 2025 году - "Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай" (Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate and Prosper).