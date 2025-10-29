https://ria.ru/20251029/armiya-2051595577.html
Армия США сообщила о возвращении из Европы боевой группы
Армия США сообщила о возвращении из Европы боевой группы - РИА Новости, 29.10.2025
Армия США сообщила о возвращении из Европы боевой группы
Армия США в среду заявила о предстоящем возвращении из Европы боевой группы пехотной бригады американской воздушно-десантной дивизии без дальнейшей замены. РИА Новости, 29.10.2025
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Армия США в среду заявила о предстоящем возвращении из Европы боевой группы пехотной бригады американской воздушно-десантной дивизии без дальнейшей замены.
"В рамках целенаправленного процесса министра войны с целью обеспечить сбалансированную структуру вооруженных сил США, боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии будет передислоцирована в запланированное время в свою основную часть в Кентукки
без замены", - говорится в опубликованном релизе Армии США
по Европе
и Африке
.
В сообщении отмечается, что возвращение боевой группы не является выводом американских войск из Европы и не сигнализирует об ослаблении обязательств Вашингтона
перед НАТО
.
"Скорее, это позитивный признак возросшего европейского потенциала и ответственности. Наши союзники по НАТО откликаются на призыв президента (США Дональда - ред.) Трампа взять на себя основную ответственность за оборону Европы конвенциональными вооруженными силами", - отметили в армии.
Там же добавили, что данная "корректировка" не изменит ситуацию с безопасностью в Европе.