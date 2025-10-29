Армия США сообщила о возвращении из Европы боевой группы

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Армия США в среду заявила о предстоящем возвращении из Европы боевой группы пехотной бригады американской воздушно-десантной дивизии без дальнейшей замены.

Африке. "В рамках целенаправленного процесса министра войны с целью обеспечить сбалансированную структуру вооруженных сил США, боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии будет передислоцирована в запланированное время в свою основную часть в Кентукки без замены", - говорится в опубликованном релизе Армии США по Европе

В сообщении отмечается, что возвращение боевой группы не является выводом американских войск из Европы и не сигнализирует об ослаблении обязательств Вашингтона перед НАТО

"Скорее, это позитивный признак возросшего европейского потенциала и ответственности. Наши союзники по НАТО откликаются на призыв президента (США Дональда - ред.) Трампа взять на себя основную ответственность за оборону Европы конвенциональными вооруженными силами", - отметили в армии.