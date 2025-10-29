Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в Париже в ходе круглого стола на тему целостности информации и независимых СМИ, пожаловался на гибридные атаки и иностранное вмешательство и заявил, что для преодоления этих вызовов Ереван, в том числе, углубляет отношения с ЕС, сообщает пресс-служба армянского МИД.

При этом он добавил, что "это не отдельные действия, а целенаправленные, систематические, враждебные кампании, нацеленные на достижение конкретных целей". Среди этих целей он указал "ослабление доверия к суверенитету и демократическим институтам, подрыв стремлений к сотрудничеству и партнерству с единомышленниками". Он добавил, что эти попытки будут учащаться с приближением парламентских выборов в стране в 2026 году.