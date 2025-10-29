https://ria.ru/20251029/armeniya-2051669179.html
Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в Париже в ходе круглого стола на тему целостности информации и независимых СМИ, пожаловался на гибридные атаки и... РИА Новости, 29.10.2025
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в Париже в ходе круглого стола на тему целостности информации и независимых СМИ, пожаловался на гибридные атаки и иностранное вмешательство и заявил, что для преодоления этих вызовов Ереван, в том числе, углубляет отношения с ЕС, сообщает пресс-служба армянского МИД.
"Как и любая демократия в этот период, Армения
, конечно, также сталкивается с огромной волной гибридных угроз, включая дезинформацию, манипуляции и иностранное вмешательство", - заявил Мирзоян
, не уточнив, из какой страны исходят угрозы.
При этом он добавил, что "это не отдельные действия, а целенаправленные, систематические, враждебные кампании, нацеленные на достижение конкретных целей". Среди этих целей он указал "ослабление доверия к суверенитету и демократическим институтам, подрыв стремлений к сотрудничеству и партнерству с единомышленниками". Он добавил, что эти попытки будут учащаться с приближением парламентских выборов в стране в 2026 году.
"Конечно, мы не можем преодолеть эти вызовы в одиночку. Мы построили и постоянно работаем над расширением партнерств с единомышленниками, которые способствуют устойчивости Армении. Это включает углубление нашего многоуровневого партнерства с Европейским союзом, стратегическое взаимодействие с Францией
, другими странами ЕС
и теми партнерами, которые имеют прочные демократические институты", - заявил Мирзоян.