Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы - РИА Новости, 29.10.2025
23:40 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/armeniya-2051669179.html
Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в Париже в ходе круглого стола на тему целостности информации и независимых СМИ, пожаловался на гибридные атаки и... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T23:40:00+03:00
2025-10-29T23:40:00+03:00
Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в Париже в ходе круглого стола на тему целостности информации и независимых СМИ, пожаловался на гибридные атаки и иностранное вмешательство и заявил, что для преодоления этих вызовов Ереван, в том числе, углубляет отношения с ЕС, сообщает пресс-служба армянского МИД.
«
"Как и любая демократия в этот период, Армения, конечно, также сталкивается с огромной волной гибридных угроз, включая дезинформацию, манипуляции и иностранное вмешательство", - заявил Мирзоян, не уточнив, из какой страны исходят угрозы.
При этом он добавил, что "это не отдельные действия, а целенаправленные, систематические, враждебные кампании, нацеленные на достижение конкретных целей". Среди этих целей он указал "ослабление доверия к суверенитету и демократическим институтам, подрыв стремлений к сотрудничеству и партнерству с единомышленниками". Он добавил, что эти попытки будут учащаться с приближением парламентских выборов в стране в 2026 году.
"Конечно, мы не можем преодолеть эти вызовы в одиночку. Мы построили и постоянно работаем над расширением партнерств с единомышленниками, которые способствуют устойчивости Армении. Это включает углубление нашего многоуровневого партнерства с Европейским союзом, стратегическое взаимодействие с Францией, другими странами ЕС и теми партнерами, которые имеют прочные демократические институты", - заявил Мирзоян.
Люди с флагами Армении на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС
4 апреля, 16:47
 
В миреАрменияПарижЕреванАрарат МирзоянЕвросоюз
 
 
