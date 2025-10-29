Осужденные за кражу у "Алросы" еще не погасили ущерб

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Участники хищения 1027 алмазов на 713 миллионов рублей, осужденные в Москве четыре года назад, еще не компенсировали ущерб алмазодобывающей компании "Алроса", следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.