В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:42:00+03:00
