В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.10.2025
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений