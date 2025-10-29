Директор аэровокзала в Абакане получил более семи лет условно за взятки

КРАСНОЯРСК, 29 окт – РИА Новости. Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" Александр Козловский получил более 7 лет условного лишения свободы за получение двух взяток на 260 тысяч рублей, сообщил региональный главк СК РФ.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан"… По приговору суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года, штрафа в размере 2 603 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главка уточнили журналистам, что речь идет об Александре Козловском

Ранее ведомство сообщало, что директор аэровокзала в октябре 2024 года получил взятку в размере более 60 тысяч рублей от жителя Абакана за помощь в заключении подрядных договоров на ремонтные работы. Кроме того, в феврале 2025 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 200 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за помощь в заключении договора аренды для установки павильонов на привокзальной площади аэропорта.

На имущество Козловского был наложен арест, сумма которого составила более 1,8 миллиона рублей.