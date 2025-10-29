https://ria.ru/20251029/abakan-2051384471.html
Директор аэровокзала в Абакане получил более семи лет условно за взятки
Директор аэровокзала в Абакане получил более семи лет условно за взятки - РИА Новости, 29.10.2025
Директор аэровокзала в Абакане получил более семи лет условно за взятки
Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" Александр Козловский получил более 7 лет условного лишения свободы за получение двух взяток на 260 тысяч РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:32:00+03:00
2025-10-29T09:32:00+03:00
2025-10-29T09:32:00+03:00
происшествия
россия
абакан
александр козловский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251029/sud-2051376998.html
https://ria.ru/20251029/zaderzhanie-2051373162.html
россия
абакан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, абакан, александр козловский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Абакан, Александр Козловский, Следственный комитет России (СК РФ)
Директор аэровокзала в Абакане получил более семи лет условно за взятки
Директор аэровокзала в Абакане получил семь лет условно за получение двух взяток
КРАСНОЯРСК, 29 окт – РИА Новости. Директор аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан" Александр Козловский получил более 7 лет условного лишения свободы за получение двух взяток на 260 тысяч рублей, сообщил региональный главк СК РФ.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора аэровокзального комплекса АО "Аэропорт Абакан"… По приговору суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года, штрафа в размере 2 603 000 рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе главка уточнили журналистам, что речь идет об Александре Козловском
.
Ранее ведомство сообщало, что директор аэровокзала в октябре 2024 года получил взятку в размере более 60 тысяч рублей от жителя Абакана
за помощь в заключении подрядных договоров на ремонтные работы. Кроме того, в феврале 2025 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 200 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за помощь в заключении договора аренды для установки павильонов на привокзальной площади аэропорта.
На имущество Козловского был наложен арест, сумма которого составила более 1,8 миллиона рублей.
Уточняется, что взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничеством со следствием.