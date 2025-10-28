https://ria.ru/20251028/zemletryasenie-2051060440.html
В турецком городе Сындыргы при землетрясении обрушились несколько зданий
СТАМБУЛ, 27 окт - РИА Новости. Несколько зданий обрушились в результате толчков в турецком городе Сындыргы, рядом с которым располагался эпицентр землетрясения, сообщил мэр города Догукан Коюнджу.
Магнитуда землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"В нескольких местах зафиксированы обрушения. На данный момент жертв нет, из близлежащих деревень также не получали плохих новостей. Продолжаем оценку ущерба", - заявил Догукан госагентству Anadolu.
В свою очередь власти провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили в соцсетях об отсутствии на данный момент сообщений о негативных последствиях землетрясения, подчеркнув, что оценка ущерба продолжается.
Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции в понедельник, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передавал корреспондент РИА Новости. При этом в воскресенье эпицентр землетрясения располагался в Черном море
недалеко от Стамбульского аэропорта.