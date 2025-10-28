Рейтинг@Mail.ru
В турецком городе Сындыргы при землетрясении обрушились несколько зданий - РИА Новости, 28.10.2025
00:01 28.10.2025
В турецком городе Сындыргы при землетрясении обрушились несколько зданий
В турецком городе Сындыргы при землетрясении обрушились несколько зданий
Несколько зданий обрушились в результате толчков в турецком городе Сындыргы, рядом с которым располагался эпицентр землетрясения, сообщил мэр города Догукан... РИА Новости, 28.10.2025
2025
В турецком городе Сындыргы при землетрясении обрушились несколько зданий

Несколько зданий обрушились при землетрясении в городе Сындыргы, жертв нет

© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
СТАМБУЛ, 27 окт - РИА Новости. Несколько зданий обрушились в результате толчков в турецком городе Сындыргы, рядом с которым располагался эпицентр землетрясения, сообщил мэр города Догукан Коюнджу.
Магнитуда землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции составила 6,1, оно ощущалось в ряде провинций, включая Стамбул, сообщили ранее сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эрдоган сообщил, что власти следят за ситуацией после землетрясения
Вчера, 23:44
"В нескольких местах зафиксированы обрушения. На данный момент жертв нет, из близлежащих деревень также не получали плохих новостей. Продолжаем оценку ущерба", - заявил Догукан госагентству Anadolu.
В свою очередь власти провинций Стамбул, Измир и Маниса, где ощущались толчки, заявили в соцсетях об отсутствии на данный момент сообщений о негативных последствиях землетрясения, подчеркнув, что оценка ущерба продолжается.
Второе за 48 часов землетрясение произошло на западе Турции в понедельник, толчки ощущались в самом населенном городе страны Стамбуле, передавал корреспондент РИА Новости. При этом в воскресенье эпицентр землетрясения располагался в Черном море недалеко от Стамбульского аэропорта.
Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая
25 октября, 17:33
 
