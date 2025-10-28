МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет получить от партнеров 250 самолетов, невзирая на отказ многих от масштабных поставок, рост числа выступающих в других странах за снижение помощи Украине, а также попытку США переложить ответственность и большую часть расходов за военную помощь Киеву на страны Европы.

"Я веду три параллельных разговора относительно самолетов - со шведами, с французами и с американцами. А общий запрос на будущее нашей боевой авиации – это флот на 250 новых самолетов", - приводит слова Зеленского телеканал "Мы - Украина".

Зеленский добавил, что одним из приоритетных самолетов для Украины является шведский истребитель Gripen. Он указал на то, что обслуживание этих истребителей "самое дешевое", а также они удобны в применении оружия.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года. Днем позже в посольстве России Стокгольме прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив РИА Новости о том, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам, достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию . В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.

Италия, Чехия, Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу . Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.

Позднее Зеленский пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе PURL. Агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе

Немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии 14 октября опубликовал данные своих подсчетов, согласно которым объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины. Согласно данным института, выделение средств на военную помощь со стороны европейских стран сократилось на 57% по сравнению с январём-июнем 2025 года, даже с учётом их вклада в инициативу PURL.