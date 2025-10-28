https://ria.ru/20251028/zdanie-2051221081.html
На юго-востоке Москвы загорелось административное здание
На юго-востоке Москвы загорелось административное здание
Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 28.10.2025
На Угрешской улице на юго-востоке Москвы загорелось административное здание