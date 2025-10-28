Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала Макрону отправить солдат охранять музеи Франции
11:44 28.10.2025
Захарова посоветовала Макрону отправить солдат охранять музеи Франции
2025
Захарова посоветовала Макрону отправить солдат охранять музеи Франции

Мария Захарова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоило бы отправить французских солдат охранять музеи страны вместо подготовки их развертывания на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что, по получаемым им данным, Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Исходя из его указаний, генштаб ВС Франции готовит к развертыванию контингент до двух тысяч солдат и офицеров, отметили в СВР.
"По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя указанные сведения СВР.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
26 октября, 14:37
 
