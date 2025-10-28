Захарова посоветовала Макрону отправить солдат охранять музеи Франции

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоило бы отправить французских солдат охранять музеи страны вместо подготовки их развертывания на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя указанные сведения СВР.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
