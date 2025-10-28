https://ria.ru/20251028/yamayka-2051071133.html
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
Ямайке угрожает ураган "Мелисса" - РИА Новости, 28.10.2025
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке катастрофическими порывами ветра, а также наводнениями и штормом, предупредили в Национальном центре по наблюдению за ураганами РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:45:00+03:00
2025-10-28T02:45:00+03:00
2025-10-28T02:45:00+03:00
в мире
ямайка
сша
куба
оон
юнисеф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/21/1516852174_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_3aaf4a7200146a5ec6fc1f85c665b29a.jpg
https://ria.ru/20251027/melissa-2050924590.html
https://ria.ru/20250909/klimat-2040691762.html
ямайка
сша
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/21/1516852174_112:0:1936:1368_1920x0_80_0_0_4a3945679407013d055f07959e0318ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ямайка, сша, куба, оон, юнисеф
В мире, Ямайка, США, Куба, ООН, ЮНИСЕФ
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке наводнениями и штормом
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке катастрофическими порывами ветра, а также наводнениями и штормом, предупредили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
"Катастрофические и опасные для жизни ветры, наводнения и усиление шторма ожидается на Ямайке
сегодня ночью и рано утром во вторник", - говорится в обновленной метеосводке ведомства.
Также указано, что в эпицентра урагана прогнозируется полное разрушение конструкций.
Кроме того, в американском ведомстве предупредили о предстоящем ударе урагана по восточной части Кубы
, Гаити
, Багамским, Каймановым и Бермудским островам.
Ранее Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ
) сообщил, что по меньшей мере 1,6 миллиона детей находятся под угрозой из-за надвигающегося на карибские страны урагана "Мелисса".
Ожидается, что страны Карибского бассейна
, включая Ямайку, Гаити, Кубу и Доминиканскую Республику, столкнутся с несколькими днями непогоды, которая может нарушить работу основных служб, особенно в уязвимых прибрежных районах.
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США
.
Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.
По прогнозам метеорологов, ураган "Мелисса" достигнет Ямайки в ночь на вторник по местному времени, его будут сопровождать опасный штормовой нагон, сильные ветры и ливневые дожди. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнес распорядился о немедленной эвакуации жителей семи уязвимых прибрежных районов, в их числе Порт-Ройял.