Ямайке угрожает ураган "Мелисса"

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке катастрофическими порывами ветра, а также наводнениями и штормом, предупредили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

"Катастрофические и опасные для жизни ветры, наводнения и усиление шторма ожидается на Ямайке сегодня ночью и рано утром во вторник", - говорится в обновленной метеосводке ведомства.

Также указано, что в эпицентра урагана прогнозируется полное разрушение конструкций.

Кроме того, в американском ведомстве предупредили о предстоящем ударе урагана по восточной части Кубы Гаити , Багамским, Каймановым и Бермудским островам.

Ранее Детский фонд ООН ЮНИСЕФ ) сообщил, что по меньшей мере 1,6 миллиона детей находятся под угрозой из-за надвигающегося на карибские страны урагана "Мелисса".

Ожидается, что страны Карибского бассейна , включая Ямайку, Гаити, Кубу и Доминиканскую Республику, столкнутся с несколькими днями непогоды, которая может нарушить работу основных служб, особенно в уязвимых прибрежных районах.

Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США

Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.