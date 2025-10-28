Рейтинг@Mail.ru
Ямайке угрожает ураган "Мелисса" - РИА Новости, 28.10.2025
02:45 28.10.2025
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
Ямайке угрожает ураган "Мелисса" - РИА Новости, 28.10.2025
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке катастрофическими порывами ветра, а также наводнениями и штормом, предупредили в Национальном центре по наблюдению за ураганами РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T02:45:00+03:00
2025-10-28T02:45:00+03:00
в мире
ямайка
сша
куба
оон
юнисеф
ямайка
сша
куба
в мире, ямайка, сша, куба, оон, юнисеф
В мире, Ямайка, США, Куба, ООН, ЮНИСЕФ
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"

Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке наводнениями и штормом

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Ураган "Мелисса" угрожает Ямайке катастрофическими порывами ветра, а также наводнениями и штормом, предупредили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
"Катастрофические и опасные для жизни ветры, наводнения и усиление шторма ожидается на Ямайке сегодня ночью и рано утром во вторник", - говорится в обновленной метеосводке ведомства.
Также указано, что в эпицентра урагана прогнозируется полное разрушение конструкций.
Кроме того, в американском ведомстве предупредили о предстоящем ударе урагана по восточной части Кубы, Гаити, Багамским, Каймановым и Бермудским островам.
Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что по меньшей мере 1,6 миллиона детей находятся под угрозой из-за надвигающегося на карибские страны урагана "Мелисса".
Ожидается, что страны Карибского бассейна, включая Ямайку, Гаити, Кубу и Доминиканскую Республику, столкнутся с несколькими днями непогоды, которая может нарушить работу основных служб, особенно в уязвимых прибрежных районах.
Ураган "Мелисса" у берегов Ямайки усилился до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 260 километров в час, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час.
По прогнозам метеорологов, ураган "Мелисса" достигнет Ямайки в ночь на вторник по местному времени, его будут сопровождать опасный штормовой нагон, сильные ветры и ливневые дожди. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнес распорядился о немедленной эвакуации жителей семи уязвимых прибрежных районов, в их числе Порт-Ройял.
В миреЯмайкаСШАКубаООНЮНИСЕФ
 
 
